Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.
Читайте також У відповідь на російський удар по Польщі: як НАТО може змусити Путіна занервувати
Якою була мета Росії під час атак БпЛА?
Дрони, що влетіли до Польщі, змусили НАТО підняти винищувачі й збити їх – це стало першим прямим зіткненням військових Альянсу з російською зброєю від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.
Водночас попередні атаки Росії протягом останніх тижнів спричинили лише різкі заяви європейських і американських політиків, і досі незрозуміло, чи матиме Москва реальні наслідки за вторгнення в повітряний простір Польщі.
Російські дрони, що залетіли до Польщі під час масованого нападу на Україну, показують, що почуття безкарності Путіна продовжує зростати,
– заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Аналітики зазначають, що Росія воює на межі своїх звичних військових можливостей в Україні, тож її здатність до подальшої ескалації обмежена. Однак символічні кроки – удари по західних об'єктах в Україні чи проліт дронів через кордон НАТО – випробовують систему оборони й водночас демонструють силу.
У NYT зазначили, що США та їхні європейські союзники теж поступово перетинали "червоні лінії" у війні. Спершу Вашингтон, Лондон і Париж надали Україні ракети та боєприпаси дальньої дії з умовою, що їх не застосовуватимуть на території Росії.
Пізніше це обмеження було знято, попри заперечення з боку Кремля.
За словами журналістів, Росія давно використовує стратегії дезінформації та заперечення. Ще у 2014 році під час захоплення Криму Кремль відправив туди військових без розпізнавальних знаків.
Хоч би якою рудиментарною вона була, таємниця навколо солдатів, яких в Україні назвали "зеленими чоловічками", притупила реакцію Заходу на кілька днів,
– йдеться в матеріалі.
Фактично майже кожна військова операція Москви за кордоном за останнє півстоліття починалася з появи солдатів у цивільному чи уніформах без шевронів – від придушення "Празької весни" у Чехословаччині в 1968 році до війн в Афганістані, Чечні й Україні.
Радник Офісу президента України на умовах анонімності сказав, що Київ розглядає атаки Москви як потенційний козир у стратегії "ескалації задля деескалації". Росія може використати ситуацію, пообіцявши Польщі та її союзникам у НАТО гарантії від подальших вторгнень і представивши це як поступку в переговорах про завершення війни проти України. Водночас Москва вимагатиме власних вигод в обмін.
Що відомо про російські безпілотники в Польщі?
В ніч на 10 вересня під час атаки по Україні на територію Польщі залетіли російські "Шахеди". В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі заявили, що ці порушення повітряного простору були "безпрецедентними".
Згодом глави МЗС країн Люблінського трикутника висловили засудження щодо вторгнення російських дронів на територію Польщі, зазначивши, що це була провокація та ескалація. Міністри зазначили, що російські дії та білоруське потурання використанню свого повітряного простору становлять пряму загрозу безпеці всіх країн регіону.
Тим часом у російському міноборони заявили, що у ніч на 10 вересня цілилися на Україну, а атакувати Польщу "не планували".