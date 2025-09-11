Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что реакция Запада выглядит слишком слабой. Он пояснил, что только решительные действия могли бы заставить Кремль чувствовать реальное давление.

Смотрите также Учения России и Беларуси "Запад-2025": решится ли Путин атаковать НАТО и при чем здесь ядерка

Почему реакция НАТО выглядит слабой?

Игорь Рейтерович отметил, что сбивание дронов и подъем авиации в Польше стали необходимыми шагами. Однако, по его словам, главной проблемой был дальнейший ответ Альянса, который выглядит слишком слабым.

Они сказали, что России это просто так не пройдет, проводят консультации по четвертой статье, но этого мало,

– отметил политолог.

Он подчеркнул, что более сильный эффект дала бы высылка российских дипломатов или объявление их персонами нон грата. Именно такие действия могли бы показать Кремлю, что НАТО готово реагировать жестче, чем простыми заявлениями.

Сотрудничество НАТО и Украины

Среди возможных вариантов ответа Альянса были бы консультации с Киевом. Украина имеет наработанный опыт борьбы с дронами и ракетами, который можно использовать для защиты польского неба.

Они могли договориться с Украиной, что дроны и ракеты будут сбиваться в радиусе до 100 километров от границы. Если бы такое решение было принято, в Кремле это вызвало бы серьезное беспокойство,

– отметил политолог.

В такое сотрудничество могли бы войти и системы раннего оповещения, и легитимизация решений через правительства отдельных стран. Это стало бы для Москвы сигналом, что НАТО готово к конкретным действиям, а не только к громким заявлениям.

Реакция США и заявления Трампа

Американский ответ после удара по Польше сводился к общим заявлениям и не выглядел достаточно убедительно. Это дало Кремлю пространство для маневра и укрепило чувство безнаказанности у Путина.

Это выглядит как не очень сильная позиция, которая позволяет Путину достаточно уверенно и нагло себя чувствовать,

– сказал политолог.

В США тем временем звучат предложения сенаторов по новым санкциям. Однако без политической воли президента эти инициативы не переходят в конкретные шаги и остаются лишь риторикой.

Российские "Шахеды" в Польше: что известно об атаке и какой ответ Альянса?