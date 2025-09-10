Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Смотрите также "Есть признаки, что это не случайность": как мир реагирует на атаку "Шахедов" по Польше
Что говорит Россия о "Шахедах" в Польше?
Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш назвал безосновательными заявления Польши. По его словам, нет никаких доказательств, что дроны, залетевшие в страну, были российского происхождения.
Ордаш убеждает, что "Россия абсолютно не заинтересована в любой эскалации конфликта с Польшей".
Но, к сожалению, мы не можем рассчитывать на то, что польские власти прислушиваются к нам в своем антироссийском неистовстве,
– говорит поверенный.
Российский дипломат добавил, что его после инцидента вызвали в МИД Польши.
Это подтвердил и представитель МИД Павел Вронский, пишет Polsat News. По его словам, Ордаша вызовут в Министерство иностранных дел и вручат ноту протеста. Однако время встречи спикер не раскрыл.
Что известно об атаке "Шахедов" на Польшу?
По разным данным, в ночь на 10 сентября на территорию Польши залетели от 19 до 23 беспилотников.
В ночной операции участвовали польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, а также самолеты-заправщики, которые находятся в совместном пользовании НАТО.
Польские военные говорят, что продолжаются работы по поиску и установлению возможных мест падения объектов, которые нарушили воздушное пространство Польши.
Сейчас беспилотники нашли в селах Чоснувка и Вырыки Люблинского воеводства, а также в Мнишкуве Лодзинского воеводства. В Вырыках поврежден жилой дом и припаркованный автомобиль, но обошлось без пострадавших.