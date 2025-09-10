Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что говорит Россия о "Шахедах" в Польше?

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш назвал безосновательными заявления Польши. По его словам, нет никаких доказательств, что дроны, залетевшие в страну, были российского происхождения.

Ордаш убеждает, что "Россия абсолютно не заинтересована в любой эскалации конфликта с Польшей".

Но, к сожалению, мы не можем рассчитывать на то, что польские власти прислушиваются к нам в своем антироссийском неистовстве,

– говорит поверенный.

Российский дипломат добавил, что его после инцидента вызвали в МИД Польши.

Это подтвердил и представитель МИД Павел Вронский, пишет Polsat News. По его словам, Ордаша вызовут в Министерство иностранных дел и вручат ноту протеста. Однако время встречи спикер не раскрыл.

Что известно об атаке "Шахедов" на Польшу?