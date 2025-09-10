Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що каже Росія про "Шахеди" у Польщі?

Тимчасовий повірений у справах Росії у Польщі Андрій Ордаш назвав безпідставними заяви Польщі. За його словами, немає жодних доказів, що дрони, що залетіли в країну, були російського походження.

Ордаш переконує, що "Росія абсолютно не зацікавлена ​​в будь-якій ескалації конфлікту з Польщею".

Але, на жаль, ми не можемо розраховувати на те, що польська влада дослухається до нас у своєму антиросійському шаленстві,

– каже повірений.

Російський дипломат додав, що його після інциденту викликали до МЗС Польщі.

Це підтвердив і речник МЗС Павел Вронський, пише Polsat News. За його словами, Ордаша викличуть до Міністерства закордонних справ і вручать ноту протесту. Однак час зустрічі речник не розкрив.

Що відомо про атаку "Шахедів" на Польщу?