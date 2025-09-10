Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Що каже Росія про "Шахеди" у Польщі?
Тимчасовий повірений у справах Росії у Польщі Андрій Ордаш назвав безпідставними заяви Польщі. За його словами, немає жодних доказів, що дрони, що залетіли в країну, були російського походження.
Ордаш переконує, що "Росія абсолютно не зацікавлена в будь-якій ескалації конфлікту з Польщею".
Але, на жаль, ми не можемо розраховувати на те, що польська влада дослухається до нас у своєму антиросійському шаленстві,
– каже повірений.
Російський дипломат додав, що його після інциденту викликали до МЗС Польщі.
Це підтвердив і речник МЗС Павел Вронський, пише Polsat News. За його словами, Ордаша викличуть до Міністерства закордонних справ і вручать ноту протесту. Однак час зустрічі речник не розкрив.
Що відомо про атаку "Шахедів" на Польщу?
За різними данними, у ніч проти 10 вересня на територію Польщу залетіли від 19 до 23 безпілотників.
У нічній операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS, а також літаки-заправники, які перебувають у спільному користуванні НАТО.
Польські військові кажуть, що продовжуються роботи з пошуку та встановлення можливих місць падіння об'єктів, які порушили повітряний простір Польщі.
Наразі безпілотники знайшли у селах Чоснувка та Вирики Люблінського воєводства, а також у Мнішкуві Лодзинського воєводства. У Вириках пошкоджено житловий будинок та припаркований автомобіль, але обійшлося без постраждалих.