В ЄС назвали це найсерйознішим порушенням європейського повітряного простору з боку Росії з початку війни в Україні. Але НАТО не вважає, що це була цілеспрямована атака на країну. Все, що говорили у світі про російські дрони у Польщі – передає 24 Канал.

Дивіться також Скільки "Шахедів" залетіли вночі в Польщу: що кажуть у Варшаві та Повітряних силах

Як реагують на атаку "Шахедів" по Польщі сьогодні?