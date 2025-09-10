Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Gazeta.pl.
Скільки цілей виявили у Польщі після атаки?
Речниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька повідомила, що наразі на території Польщі знайшли 7 безпілотників та залишки однієї ракети невідомого походження.
Зазначається, що невідомий снаряд виявили біля Вигалева, Люблінського воєводства.
Дрони станом на 11:00 виявили у таких локаціях:
- Чешники, Люблінське воєводство.
- Чоснувка, Люблінське воєводство.
- Вирики, Люблінське воєводство.
- Кшивовежба-Кольонія, Люблінське воєводство.
- Вогинь, Люблінське воєводство.
- Мнішкув, Лодзьке воєводство.
- Олесно, Опольське воєводство.
Відомо, що у Вириках пошкоджено житловий будинок та припаркований автомобіль, але обійшлося без постраждалих.
Один з дронів – той, який впав у Мнішкуві, – залетів щонайменше на 250 кілометрів вглиб країни.
Деталі атаки на Польщу сьогодні
- Під час нинішньої атаки Росії на територію Польщі залетіло щонайменше 23 російських дрони, пише Rzeczpospolita посилаючись на джерела.
- Відбивали атаку польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS, а також літаки-заправники, які перебувають у спільному користуванні НАТО.
- Попри це, НАТО не розглядає інцидент з дронами як атаку на Польщу.
- Польща викликала до МЗС тимчасового повіреного у справах Росії, аби вручити тому ноту протесту. Андрій Ордаш назвав заяви Польщі "безпідставними" – мовляв, немає жодних доказів, що дрони, що залетіли в країну, були російського походження.