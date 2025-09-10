Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Gazeta.pl.

Дивіться також "Є ознаки, що це не випадковість": як світ реагує на атаку "Шахедів" по Польщі

Скільки цілей виявили у Польщі після атаки?

Речниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька повідомила, що наразі на території Польщі знайшли 7 безпілотників та залишки однієї ракети невідомого походження.

Зазначається, що невідомий снаряд виявили біля Вигалева, Люблінського воєводства.

Дрони станом на 11:00 виявили у таких локаціях:

  • Чешники, Люблінське воєводство.
  • Чоснувка, Люблінське воєводство.
  • Вирики, Люблінське воєводство.
  • Кшивовежба-Кольонія, Люблінське воєводство.
  • Вогинь, Люблінське воєводство.
  • Мнішкув, Лодзьке воєводство.
  • Олесно, Опольське воєводство.

Відомо, що у Вириках пошкоджено житловий будинок та припаркований автомобіль, але обійшлося без постраждалих.

Один з дронів – той, який впав у Мнішкуві, – залетів щонайменше на 250 кілометрів вглиб країни.

Деталі атаки на Польщу сьогодні

  • Під час нинішньої атаки Росії на територію Польщі залетіло щонайменше 23 російських дрони, пише Rzeczpospolita посилаючись на джерела.
  • Відбивали атаку польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS, а також літаки-заправники, які перебувають у спільному користуванні НАТО.
  • Попри це, НАТО не розглядає інцидент з дронами як атаку на Польщу.
  • Польща викликала до МЗС тимчасового повіреного у справах Росії, аби вручити тому ноту протесту. Андрій Ордаш назвав заяви Польщі "безпідставними" – мовляв, немає жодних доказів, що дрони, що залетіли в країну, були російського походження.