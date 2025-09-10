Зеленський підкреслив, що цього разу наглість Росії ще вища. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.
Дивіться також Європа має надію, що дрони Росії в Польщі будуть для Трампа останньою краплею, – The Telegraph
Як пройшла розмова Зеленського з європейськими лідерами?
Зеленський поговорив з прем’єрами Польщі Дональдом Туском, Великої Британії Кіром Стармером, головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні й генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Передусім мова йшла про атаку російських дронів на Польщу. Зеленський зазначив, що інциденти з кількома дронами, які залітали у повітряний простір НАТО вже траплялися, але цього разу масштаб значно більший. Має бути відповідна реакція.
Уламки БпЛА, зокрема "Шахедів", були знайдені у багатьох польських містечках та селах. Українські військові передають польській стороні усю необхідну інформацію про цю атаку.
Причин такої зухвалої поведінки Росії декілька, і всім вони абсолютно очевидні. Нам треба працювати над спільною системою протиповітряного захисту та створити дієвий повітряний щит над Європою. Україна давно це пропонує, є конкретні рішення. Ми повинні разом реагувати на всі актуальні виклики та бути готовими до потенційних загроз усім європейцям у майбутньому,
– заявив Зеленський.
Також, за його словами, потрібно значно збільшити фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів. Вони ефективно виконують свої функції.
Зеленський запропонував польській стороні допомогу України, зокрема навчання зі збиття дронів. Про відповідну співпрацю Зеленський домовився з Дональдом Туском. Також буде координація з усіма країнами-членами НАТО.
Що відомо про російські дрони в Польщі?
О 00:43 Повітряні сили повідомили про рух російських "Шахедів" у напрямку Польщі з Волині.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що його країну атакували саме російські дрони.
Він розповів, що уночі відбулося щонайменше 19 вторгнень російських дронів у повітряний простір Польщі. За словами Туска, останній із них був збитий близько 06:45 ранку.