У Європі не вірять у щирість Путіна. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

Як атака дронів на Польщу може змінити позицію Трампа?

Формально європейські лідери підтримують ідею переговорів про припинення вогню, яку просуває Трамп, але самі не довіряють Кремлю. Вони сподіваються, що глава Білого дому зрозуміє: Москва лише маніпулює ним, а отже настав час для нових санкцій і максимальної підтримки України.

Чи розцінить пан Трамп те, що Володимир Зеленський назвав навмисним нападом Росії, як особисту образу?

– пише видання.

Минулого тижня президент Польщі Кароль Нарвоцький побував у Вашингтоні, де мав теплий прийом. Трамп пообіцяв розглянути питання про збільшення контингенту американських військ у Польщі, яка входить до кола лідерів НАТО за рівнем оборонних витрат.

Останнім часом президент США почав проявляти дедалі більше роздратування на адресу Путіна та посилює заяви щодо можливості нових санкцій. У європейських столицях вважають, що атака безпілотників на Польщу може стати останньою краплею, яка змусить Трампа діяти рішучіше проти Кремля та наблизить його позицію до тієї, яку відстоює Володимир Зеленський.

Що відомо про російські дрони в Польщі?