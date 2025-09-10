Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Що Марк Рютте сказав очільнику Кремля?

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував нічну атаку Росії на повітряний простір Польщі. За його словами, повна оцінка ще триває.

Моє послання Путіну чітке: припини війну в Україні, припини ескалацію війни, яку він фактично веде проти мирних жителів і цивільної інфраструктури, і припини порушувати повітряний простір союзників. Знай, що ми готові, ми пильні й ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО,

– сказав Марк Рютте.

За його словами, незалежно від того, було це навмисно чи ні, це абсолютно безвідповідально, абсолютно небезпечно.

Також генсек НАТО наголосив, що альянс завжди має бути на крок попереду. "Я думаю, що вчорашня ніч показала: ми здатні захищати кожен дюйм території НАТО, включно, звісно, з її повітряним простором", – зазначив він.

Атака на повітряний простір Польщі: що відомо?