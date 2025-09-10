Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Что Марк Рютте сказал главе Кремля?

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал ночную атаку России на воздушное пространство Польши. По его словам, полная оценка еще продолжается.

Мое послание Путину четкое: прекрати войну в Украине, прекрати эскалацию войны, которую он фактически ведет против мирных жителей и гражданской инфраструктуры, и прекрати нарушать воздушное пространство союзников. Знай, что мы готовы, мы бдительны и мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО,

– сказал Марк Рютте.

По его словам, независимо от того, было это намеренно или нет, это абсолютно безответственно, абсолютно опасно.

Также генсек НАТО подчеркнул, что альянс всегда должен быть на шаг впереди. "Я думаю, что вчерашняя ночь показала: мы способны защищать каждый дюйм территории НАТО, включая, конечно, с ее воздушным пространством", – отметил он.

Атака на воздушное пространство Польши: что известно?