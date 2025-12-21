В інтерв'ю Bild Марк Рютте підтвердив, що НАТО – це мирний, оборонний союз. Втім, не можна бути "наївними" та заплющувати очі на зростаючу загрозу з боку Росії, союзником якої виступає Китай, передає 24 Канал.

Коли Росія може напасти на Європу?

Рютте заявив, що між Росією і Китаєм є глобальний зв'язок. Пекін не відмовляється від своїх амбіцій щодо Тайваню. Якщо Китай вдасться до військових дій на острові, то цим самим він підштовхне свого молодшого партнера Росію до нападу на Європу.

Генсек НАТО попередив, що Китай і Росія можуть синхронізувати напад на Тайвань і Європу.

Тому члени Альянсу мають готуватися до можливої війни, вкладаючи кошти в зміцнення оборони і посилюючи армію найкращими солдатами.