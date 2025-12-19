Міжнародний юрист та колишній співробітник Держдепартаменту США Девід Тафурі розповів 24 Каналу, що така пропозиція республіканця є абсолютно безглуздою. У цьому немає жодного сенсу та вигоди для американців.

Як рішення вийти із НАТО може вплинути на США?

Девід Тафурі зазначив, що Сполученим Штатам Америки навпаки вигідно бути членом НАТО.

Цей альянс є найуспішнішим в історії нашої країни. Вихід США із НАТО суперечив би американським інтересам безпеки й підірвав би те, до чого прагне більшість суспільства – аби Сполучені Штати Америки мали захист, який забезпечує членство в НАТО,

– сказав він.

Зокрема мовиться про 5-ту статтю, яка передбачає, що союзники США допоможуть у випадку нападу на державу.

Країни-члени НАТО під час нападу Аль-Каїди на США заявили, що готові допомогти. Крім того, вони брали участь у виведенні Аль-Каїди з Афганістану. Експосадовець Держдепу зауважив, що тоді це було вигідно американцям.

Саме тому, він вважає, що США не мають виходити із НАТО. Девід Тафурі також додав, що це рішення є не популярним серед американців, особливо серед старшого покоління, яке розуміє, що Альянс є важливим союзом для безпеки Сполучених Штатів Америки.

