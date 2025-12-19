Міжнародний юрист та колишній співробітник Держдепартаменту США Девід Тафурі розповів 24 Каналу, що така пропозиція республіканця є абсолютно безглуздою. У цьому немає жодного сенсу та вигоди для американців.
Дивіться також Росія перейшла у "нульову фазу" підготовки до можливої війни з НАТО, – ISW
Як рішення вийти із НАТО може вплинути на США?
Девід Тафурі зазначив, що Сполученим Штатам Америки навпаки вигідно бути членом НАТО.
Цей альянс є найуспішнішим в історії нашої країни. Вихід США із НАТО суперечив би американським інтересам безпеки й підірвав би те, до чого прагне більшість суспільства – аби Сполучені Штати Америки мали захист, який забезпечує членство в НАТО,
– сказав він.
Зокрема мовиться про 5-ту статтю, яка передбачає, що союзники США допоможуть у випадку нападу на державу.
Країни-члени НАТО під час нападу Аль-Каїди на США заявили, що готові допомогти. Крім того, вони брали участь у виведенні Аль-Каїди з Афганістану. Експосадовець Держдепу зауважив, що тоді це було вигідно американцям.
Саме тому, він вважає, що США не мають виходити із НАТО. Девід Тафурі також додав, що це рішення є не популярним серед американців, особливо серед старшого покоління, яке розуміє, що Альянс є важливим союзом для безпеки Сполучених Штатів Америки.
Що відомо про вихід США і знати?
У великій Британії вважають, що безпекові гарантії США вже не можна вважати надійними, адже Трамп погрожує вийти із НАТО. Тому європейцям важливо готуватись до своєї оборони самостійно.
Американці, ймовірно, планують частково вийти із НАТО до 2027 року. Адміністрація Трампа хоче, щоб Європа перейняла на себе основні оборонні завдання.
У американському Конгресі зареєстрували законопроєкт, який пропонує вийти із НАТО. Один із представників республіканської партії вважає, що Альянс став пережитком минулого.