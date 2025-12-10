Відповідну заяву та текст оприлюднив член Палати представників США від Республіканської партії Томас Массі. Про це він повідомив у соцмережі X, передає 24 Канал.
Що відомо про законопроєкт?
Массі назвав Північноатлантичний альянс "пережитком Холодної війни" та заявив, що кошти, які США витрачають на його підтримку, слід спрямовувати на внутрішню безпеку.
На його думку, європейські країни мають достатній оборонний та економічний потенціал, щоб забезпечувати власну безпеку без фінансової участі американських платників податків.
Законопроєкт зобов'язує президента США офіційно повідомити про вихід країни з Альянсу, а також забороняє використання американських бюджетних коштів для фінансування спільних програм і структур НАТО.
У документі зазначено, що місія Альянсу, сформована в часи Холодної війни, більше не відповідає сучасним національним інтересам Вашингтона.
За задумом республіканця, законопроєкт має стати кроком до повної відмови США від участі в НАТО та передати відповідальність за безпеку в Європі самим європейським державам.
Позиція США щодо війни в Україні: що відомо
Трамп продовжує наполягати на проведенні мирних переговорів між Україною та Росією. Він впевнений, що країна-агресорка має сильнішу позицію у переговорах, а Європа не здатна вплинути на зміни в мирному плані, бо "занадто слабка" для цього.
Глава Білого дому також висловлювався про те, що Україна ніколи не вступить в НАТО і це було відомо вже давно.
Дональд Трамп заявив, що президентські вибори в Україні вже варто проводити. Трамп вважає, що Зеленський має шанси знову перемогти на виборах, але зауважив, що влада використовує війну, щоб уникнути їх проведення.