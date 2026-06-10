Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв розповів 24 Каналу, що Китай може чинити тиск на Кремль лише за умови, якщо сам відчує серйозні ризики через свою нинішню політику.

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За яких умов Китай може вплинути на Путіна?

На думку Олександра Краєва, диктаторські режими змінюють свою поведінку лише тоді, коли бачать загрозу власним інтересам. Попри заяви західних політиків про необхідність впливати на Китай, реальних кроків у цьому напрямку майже немає.

За його словами, президент США Дональд Трамп говорив про санкції як інструмент тиску на Пекін, однак таких рішень ухвалено не було.

Про вплив Китаю на війну в Україні: відео

Не було навіть додаткових тарифів. Ми, навпаки, бачимо, що Трамп дуже зацікавлений мати з Китаєм хорошу і добру співпрацю,

– наголосив Краєв.

Помітно, що Китай отримує вигоду як від співпраці із Заходом, так і від наслідків російської агресії проти України.

Цікаво. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступає за перегляд торгівельних відносин між ЄС і Китаєм. У Брюсселі вважають, що надмірний приплив дешевих китайських товарів створює ризики для європейської промисловості та посилює економічну залежність від Пекіна.

Все тому, що війна виснажує ресурси західних держав, впливає на їхню єдність та змушує витрачати значні обсяги озброєння. Водночас Китай не зазнає відчутних втрат через свою позицію.

Поки в Китаю немає прямої загрози – економічної, політичної чи будь-якої іншої відплати за його пасивну позицію, він буде і далі діятиме без змін,

– підкреслив експерт.

На його думку, якщо Захід справді хоче домогтися від Китаю більш активної позиції щодо припинення війни, то має перейти від політики заохочення до політики стримування. Найбільш дієвим інструментом може стати економічний тиск.

У випадку з Китаєм це залякування буде економічним. Це ризикована гра, бо ми знаємо, що Китай непогано витримує економічний тиск,

– сказав Олександр Краєв.

Проте, за його словами, якщо дійсно Захід хоче, аби Китай впливав якимось чином на Росію, то це саме та гра, яку зараз треба проводити.

Яку політику Китай веде щодо Росії?

Китай активізує роботу над новими транспортними маршрутами до Європи, які дозволять обходити територію Росії. Одним із ключових проєктів має стати так званий Серединний коридор, що проходитиме через країни Центральної Азії, Каспійський регіон і Туреччину.

Експерти зазначають, що Пекін зацікавлений у збереженні російського режиму, оскільки поразка Кремля могла б суттєво послабити позиції самого Китаю. Водночас КНДР надає Росії військові ресурси та поглиблює співпрацю з Москвою у сфері безпеки.

Китай відреагував на російський удар по об'єктах ядерної інфраструктури в районі Чорнобильської АЕС. У Пекіні заявили, що гарантувати ядерну безпеку можливо лише через політичне врегулювання війни та закликали сторони уникати подальшої ескалації.