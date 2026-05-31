Через які країни проходитиме транспортний маршрут Китаю?

Про те, які наслідки може мати рішення Китаю для Росії, йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

В найближчій перспективі Китай планує наростити вантажні перевезення з Європою. Маршрутом для цього стане "Серединний коридор", або ж Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут (ТМТМ). Він проходить через:

Казахстан;

Каспійське море;

Азербайджан;

Грузію;

Туреччину.

Водночас оминає територію Росії.

Зауважте! ТМТМ з'єднує Європу з Азією. Також це ключовий залізничний, автомобільний, морський торгівельний шлях. Має значну роль в глобальній системі логістики.

Загальна довжина "Серединного коридору" – 4 250 кілометрів. Найдовша ділянка проходить через територію Казахстану.

Як зазначають у розвідці, логістика цим маршрутом є складнішою, ніж транзит через Росію. Транскаспійський шлях поєднує:

залізничні перевезення;

портову інфраструктуру;

поромні переправи.

Зокрема через цей маршрут потрібно пройти митні процедури між кількома країнами.

Однак попри складнощі, Китай та Казахстан "активно опрацьовують цей проєкт". Серед причин транспортування в обхід Росії розвідка називає токсичність, ненадійність та підсанкційність Кремля. Водночас країни хочуть зменшити нинішню нестабільність щодо морських маршрутів.

Так, на реалізацію ініціативи "Казахстанські залізниці" можуть інвестувати близько 10 мільярдів доларів. Компанія запропонувала такі гроші на модернізацію залізничної, портової та термінальної інфраструктури до 2030 року.

Також протягом 2026 року планується будівництво 900 кілометрів нових залізничних колій. З них 300 кілометрів – на ділянці Аягоз – Бахти. На кордоні з Китаєм це буде третій залізничний перехід.

Це дозволить збільшити пропускну здатність напрямку з 55 млн до 100 млн тонн на рік до 2030-го. Щоб ліквідувати "вузькі місця" на воді, KTZ("Казахстанські залізниці" – 24 Канал) інвестує понад 100 мільйонів доларів США у шість нових вантажних суден для рейсів між портами Актау, Курик та Баку,

– додали в розвідці.

Зокрема через це у 2026 році компанія "Казахстанські залізниці" планує публічне розміщення акцій. Тобто продаж частини активів. Акції можуть торгуватися в Лондоні, Гонконгу, Казахстані. Залучені кошти спрямують на оновлення рухомого складу та розвиток маршрутів.

Асоціація "Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут" має дані про обсяги перевезень:

2023 рік – 2,76 мільйона тонн;

2024 рік – 4,48 мільйона тонн;

2025 рік – 4,12 мільйона тонн.

За перший квартал 2026 року через маршрут пройшли 173 поїзди по 55 контейнерів. Річна ціна KTZ – 600 потягів. До того ж у 2027 році показник може зрости на 67%.

Важливо, що за оцінками аналітиків коли маршрут запрацює на повну силу, Росія остаточно втратить статус основного транспортного вузла між Азією та Європою. Ключовий наслідок для Кремля – втрата мільярдів доларів.

Що відомо про фінансове становище Росії?

Кремль продовжує фінансувати війну в Україні й водночас шукає можливості, щоб закрити "діри" в бюджеті. Одне з рішення – продаж, або приватизація частини акцій з держкомпаній. У списку таких об'єктів опинився також один із найбільших нафтових портів Росії – Новоросійський морський торговий порт. Віддати на приватизацію з об'єкта планують 20%.

Зокрема раніше повідомлялося, що за умови нової мобілізації, в Росії може погіршитись економічна ситуація. Це пов'язано з тим, що на ринку нині фіксують брак працівників. А масове вилучення людей для фронту, зробить ситуацію ще гіршою.