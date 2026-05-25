Приватизація Новоросійського морського торгового порту

Про те, де Кремль шукає гроші за покриття бюджетного дефіциту, пише The Moscow Times.

Відомо, що Росія готує приватизацію частки НМТП (Новоросійського морського торгового порту). Причина – нестача коштів у бюджеті, адже дефіцит нині перевищує річний плановий показник у 1,5 раза. Так, за січень-квітень нестача становить майже 6 трильйонів рублів.

І якщо раніше Росмайно заявляло про продаж держпакету "Аерофлоту", то нині в план приватизації додали ще 20% акцій з НМТП.

Зазначається, що рішення про це остаточно ухвалили 23 травня. Саме тоді прем'єр Росії Михайло Мішустін підписав відповідний документ.

Протягом 2026 – 2028 років на продаж виставлять весь держпакет. Туди входять 2 великих нафтові терміни.

Загалом вони забезпечують до 50% нафтового експорту з Росії:

Новоросійськ на Чорному морі – потужність до 500 тисяч барелів на добу;

Приморськ на Балтійському морі – потужність до 1 мільйона барелів на добу.

Зокрема відомо, що до Новоросійського морського порту входить порт Балтійськ (Калінінградська область). З нього протягом 2025 року компанія отримала 76,5 мільярда рублів та 40,6 мільярда рублів, як виручку та чистий прибуток відповідно.

Головний акціонер НМТП якому належить 60%, – "Транснефть". Ще близько 20% належать приватним інвесторам.

Гроші від приватизації надійдуть до федерального бюджету, який цього року зведено з дефіцитом 3,8 трильйона рублів. При цьому на кінець квітня фактична "діра" в казні вже перевищила річний план більш ніж у 1,5 раза,

– акцентували у виданні.

Також там додали, що від продажу держпакета НМТП Кремль може отримати майже 33 мільярди рублів (за оцінкою Reuters). Така сума менша від частки для приватизації "Аерофлоту". Там очікувані прибутки – 45 мільярдів рублів.

У цьому році бюджету Росії не вистачає 300 – 700 мільярдів рублів. За прогнозом на 2027 рік, у країні можуть зменшитись нафтогазові доходи. Приблизно на 1,3 – 1,8 трильйона рублів. Тож, через це ситуація вимагатиме від уряду пошуку нових джерел/додаткових доходів або скорочення витрат.

Що відбувається з економікою Росії

Уряд Швеції ініціював дослідження економіки Росії. Як виявилося, офіційні показники Кремля "покращені". Насправді ж ситуація більш критична. Якщо офіційні дані за 2020 – 2024 роки показали зростання економіки на 13%, то нове дослідження вказує на скорочення показника у 8%.

Водночас лише за перші чотири місяці 2026 року бюджетний дефіцит Росії складає 78,4 мільярда доларів. Про це заявили в українській розвідці. Зокрема там наголосили, що такий показник суттєво перевищує плановий бюджетний дефіцит на увесь 2026 рік.