Що відомо про стягнення коштів з "Газпрому"
Про це заявив міністр юстиції країни Єрлан Сарсембаєв, передає Tengrinews. За словами чиновника, наказ винесли в односторонньому порядку без участі відповідача, тож він не є остаточним і ще не набрав законної сили.
Читайте також Україна перейде на нові тарифи – чи залишаться субсидії на газ і світло
Посадовець розповів, що "Газпром" має право у встановлений строк оскаржити документ, після чого відбудеться повноцінний розгляд за участю обох сторін. Тож говорити про будь-яке виконання судового рішення на цьому етапі нібито передчасно.
Сарсембаєв також пояснив, чому процес розпочали саме в Міжнародному фінансовому центрі "Астана". Звернутися до суду може будь-яка особа, однак це ще нібито не означає, що справа автоматично підпадає під його юрисдикцію.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Тож Казахстан не стане "транзитним майданчиком" для реалізації рішень, які буцімто не мають із країною правового зв'язку.
Правові механізми республіки не передбачають розгляд суперечок, що не пов'язані з її юрисдикцією, у зв'язку з чим це рішення суду МФЦА не буде виконано на території Казахстану,
– йдеться в заяві голови Мін'юсту.
Чи є шанси на примусове стягнення
У Казахстані наполягають, що законодавство чітко визначає порядок подання таких заяв. Зокрема, справи мають розглядати за місцем реєстрації юридичної особи або розташування майна боржника, якщо його адреса невідома. "Місцеперебування "Газпрому" відоме. Це важливий процесуальний орієнтир, який не можна ігнорувати", – каже Сарсембаєв.
Раніше очільник Нафтогазу заявив про перше публічне іноземне судове рішення, яке дозволяє примусове виконання арбітражного рішення в окремій юрисдикції. Також Сергій Корецький зауважив, що компанія продовжує системну роботу зі стягнення компенсації з газової монополії країни-агресорки.
Йдеться про заборгованість "Газпрому" за послуги з організації транспортування газу, а також відсотки й судові витрати.