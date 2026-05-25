Що відомо про стягнення коштів з "Газпрому"

Про це заявив міністр юстиції країни Єрлан Сарсембаєв, передає Tengrinews. За словами чиновника, наказ винесли в односторонньому порядку без участі відповідача, тож він не є остаточним і ще не набрав законної сили.

Читайте також Україна перейде на нові тарифи – чи залишаться субсидії на газ і світло

Посадовець розповів, що "Газпром" має право у встановлений строк оскаржити документ, після чого відбудеться повноцінний розгляд за участю обох сторін. Тож говорити про будь-яке виконання судового рішення на цьому етапі нібито передчасно.

Сарсембаєв також пояснив, чому процес розпочали саме в Міжнародному фінансовому центрі "Астана". Звернутися до суду може будь-яка особа, однак це ще нібито не означає, що справа автоматично підпадає під його юрисдикцію.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Тож Казахстан не стане "транзитним майданчиком" для реалізації рішень, які буцімто не мають із країною правового зв'язку.

Правові механізми республіки не передбачають розгляд суперечок, що не пов'язані з її юрисдикцією, у зв'язку з чим це рішення суду МФЦА не буде виконано на території Казахстану,

– йдеться в заяві голови Мін'юсту.

Чи є шанси на примусове стягнення