Что известно о взыскании средств с "Газпрома"
Об этом заявил министр юстиции страны Ерлан Сарсембаев, передает Tengrinews. По словам чиновника, приказ вынесли в одностороннем порядке без участия ответчика, поэтому он не является окончательным и еще не вступил в законную силу.
Чиновник рассказал, что "Газпром" имеет право в установленный срок обжаловать документ, после чего состоится полноценное рассмотрение с участием обеих сторон. Поэтому говорить о каком-либо исполнении судебного решения на этом этапе якобы преждевременно.
Сарсембаев также объяснил, почему процесс начали именно в Международном финансовом центре "Астана". Обратиться в суд может любое лицо, однако это еще якобы не означает, что дело автоматически подпадает под его юрисдикцию.
Поэтому Казахстан не станет "транзитной площадкой" для реализации решений, которые якобы не имеют со страной правовой связи.
Правовые механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией, в связи с чем рассматриваемое решение суда МФЦА не будет исполнено на территории Казахстана,
– говорится в заявлении главы Минюста.
Есть ли шансы на принудительное взыскание
В Казахстане настаивают, что законодательство четко определяет порядок подачи таких заявлений. В частности, дела должны рассматривать по месту регистрации юридического лица или расположения имущества должника, если его адрес неизвестен. "Местонахождение "Газпрома" известно. Это важный процессуальный ориентир, который не может быть проигнорирован", – говорит Сарсембаев.
Ранее глава Нафтогаза заявил о первом публичном иностранном судебное решении, которое позволяет принудительное исполнение арбитражного решения в отдельной юрисдикции. Также Сергей Корецкий отметил, что компания продолжает системную работу по взысканию компенсации с газовой монополии страны-агрессора.
Речь идет о задолженности "Газпрома" за услуги по организации транспортировки газа, а также процентах и судебных издержках.