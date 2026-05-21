Яке рішення ухвалив суд?

Суд у Казахстані дозволив українській енергетичній компанії "Нафтогаз" стягнути близько 1,4 мільярда доларів за рішенням міжнародного арбітражу, пише Reuters.

Як повідомили в Нафтогазі, це перше публічне рішення іноземного суду, який визнав та дозволив виконання арбітражного рішення проти "Газпрому" на території іншої держави.

Рішення суду в Казахстані є ще одним практичним результатом у процесі стягнення коштів із Газпрому,

– цитує видання гендиректора Нафтогазу Сергія Корецького.

Він також додав, що компанія працює над примусовим виконанням арбітражного рішення одразу в кількох юрисдикціях.

Що передувало цьому рішенню?

Нафтогаз розпочав арбітражне провадження проти "Газпрому" ще у 2022 році. Компанія вимагає, аби російський газовий гігант оплатив послуги з транспортування природного газу через територію України.

Річ у тім, що "Газпром" порушив умови контракту, що завдало значних збитків українській компанії.

У травня 2022 року Росія припинила платити за транзит газу, порушивши свої зобов’язання за принципом "take or pay". У відповідь у вересні 2022 року Нафтогаз ініціював арбітражний розгляд.

Російська компанія спробувала загальмувати цей процес у російських судах, але невдало. Спроба уникнути сплати в іноземних судах теж провалилася.

Маємо кінцеве рішення: трибунал із арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік Нафтогазу,

– зазначив Корецький.

Проте "Газпром" і тоді не здався та пішов із позовом до Федерального суду Швейцарії. Там його чекала така ж відповідь.

У березні 2026 року Нафтогаз повідомив, що Федеральний верховний суд Швейцарії повністю відхилив скаргу російської компанії щодо попереднього рішення. Таким чином, ухвала арбітражного суду від червня 2025 року, залишилася в силі.

Ба більше, суд постановив, що "Газпром" має сплатити не лише 1,4 мільярда доларів боргу, але й чималі відсотки, а також покрити всі судові витрати.

Чому рішення суду зашкодить "Газпрому"?

Рішення суду про стягнення мільярдів доларів завдасть серйозного удару по "Газпрому". Річ у тім, що російська компанія переживає складні часи.

Після початку повномасштабної війни в Україні Європа максимально відмовилась від російського газу, після чого прибутки "Газпрому" почали стрімко і значно падати. Зокрема, у 2023 році вони були найбільшими з 1999 року.

Згодом Росії вдалося частково переорієнтуватися на азійські ринки і покрити збитки, піднявши ціни на газ для власного населення приблизно на 30%. Однак ситуація в компанії залишається складною.

Торік Державна дума Росії навіть ухвалила податкові послаблення для "Газпрому" через рекордні збитки. Однак, як пояснив економіст Олег Гетман у коментарі 24 Каналу, оголошувати державну компанію банкрутом ніхто не буде.

Відтак таке існування компаній може тривати доволі довго. Крім того, як може збанкрутувати найбільший постачальник газу в Росії? Звичайно, що влада країни не хоче це афішувати, а тому покриватимуть надалі всі збитки додатковими кредитами, тимчасовими позиками тощо,

– додав Гетман.

Які збитки несе "Газпром"?

За підсумками 2023 року російський Газпром завершив рік зі збитками майже у 7 мільярдів доларів.

Серйозним ударом для монополіста також стало припинення транзитного контракту з Україною. Після завершення співпраці з Нафтогазом російська компанія, за оцінками експертів, щороку недоотримує близько 6 мільярдів доларів від експорту газу.

Фінансові проблеми Газпрому лише посилилися у 2024 році. За цей період чисті збитки компанії перевищили 1 трильйон рублів, що еквівалентно приблизно 12 мільярдам доларів.

Далі тенденція продовжилася: лише за перші дев’ять місяців 2025 року втрати компанії сягнули понад 170 мільярдів рублів, або близько 1,8 мільярда доларів.