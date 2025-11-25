Основними джерелами наповнення російського бюджету були й залишаються доходи від нафтогазового сектору. Попри скорочення збитків, шляхом підвищення тарифів для населення та переорієнтації постачань до інших країн, падіння прибутків все ще суттєве.

Річ у тім, що втрата європейського ринку обмежила надходження до компанії. Крім того, зараз частина збитків сформувалася ще й через дочірню компанію "Газпрому" – "Газпромнєфть", яка займається видобутком та переробкою нафти, а також частково й газу. Так за останній квартал цього року "Газпромнєфть" скоротила прибуток на 65%, а загалом – на 30% – 65% річних.

Відповідно дефіцит бюджету Росії продовжує зростати, що свідчить про обмежені можливості компенсувати втрати внаслідок надходжень від нафтогазового сектора. Це, своєю чергою, може створювати додаткове навантаження на соціальну сферу Росії та інші напрямки.

24 Канал проаналізував, які збитки "Газпрому" за останні роки, яка роль "Газпромнєфті" у фінансових показниках материнської компанії та як збитки однієї із головних енергетичних компаній Росії впливають на російський бюджет.

Що не так зі стратегічним фінансовим ресурсом Росії – "Газпромом"?

Економіст Олег Гетман у розмові з 24 Каналом розповів, що частка прибутків від нафти та газу становить від 35% до 38% наповнення федерального бюджету Росії. Натомість частка нафти у цьому наповненні є більшою, а частка газу – меншою.

Читайте також Бракує коштів: в одному з регіонів Росії припинили виплати учасникам війни проти України

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Відповідно ще 2 роки тому, після того, як Європа максимально відмовилась від російського газу, прибутки "Газпрому" почали падати, при чому суттєво.

Росіяни намагалися переорієнтуватися на азійські ринки, але такого споживання та шалених обсягів, як було раніше, тобто понад 100 мільярдів кубометрів на рік, вже немає.

Крім того, ті ціни, які були на початку війни внаслідок шаленого попиту, зараз далекі від того показника. Тобто вони на мінімальному рівні.

Все це безумовно призвело до шалених збитків "Газпрому" і до того, що він майже перестав надавати додаткові прибутки до бюджету Росії.

Для 24 Каналу аналітик Юрій Щедрін додає, що за останні 9 місяців цього року збитки "Газпрому" склали понад 170 мільярдів рублів (близько 2 мільярдів доларів за теперішнім курсом).

Юрій Щедрін Керівник аналітичного напрямку в організації "Світ.UA" Втім варто зауважити, що цей збиток скоротився десь у 2 рази з попередніми роками. Таким чином збитки скорочують, й це відбувається з різних причин.

Коли почався занепад "Газпрому" і чому збитки почали скорочуватися:

Збитки компанії "Газпром" суттєвими стали у 2023 році, коли вона втратила європейський ринок, на який постачала газ за доволі високими цінами. Відтак збитки того року були найбільшими з 1999 року.

У 2025 році збитки компанії зменшилися через диверсифікацію газу, адже постачання відбувається до інших країн, зокрема азійських.

Крім того, росіяни на близько 30% підвищили вартість для внутрішнього споживача, тобто для власного населення. Завдяки цим діям вдалося скоротити збитки по газовому напрямку.

Чому "Газпром" не оголошують банкрутом?

Гетман пояснює, що через те, що "Газпром" є державною компанією, то її можна не оголошувати банкрутами доволі довгий час. Наприклад в Україні збиткові компанії існують також десятиліттями.

Річ у тім, що державні компанії часто приносять збитки, але ці збитки покриваються коштом сплати податків населення.

Відтак таке існування компаній може тривати доволі довго. Крім того, як може збанкрутувати найбільший постачальник газу в Росії? Звичайно, що влада країни не хоче це афішувати, а тому покриватимуть надалі всі збитки додатковими кредитами, тимчасовими позиками тощо,

– каже Гетман.

Пан Олег додає, що для України це хороша історія, адже кошти покриття цих збитків йдуть з таких напрямків в держбюджеті Росії, як соціалка, медицина та інші. Це, своєю чергою, б'є по населенню.

Натомість приватна компанія "Газпромнєфть" до останнього часу була доволі прибутковою в цілому й сплачувала доволі високі податки.

Кому належить "Газпромнєфть": це приватна компанія, але значна їх частка (йдеться про 95%) контролюється "Газпромом", що є державною компанією. Таким чином, хоч "Газпромнєфть" є публічним акціонерним товариством, але діяльність значною мірою контролюється державою через материнську компанію.

Наприклад якщо компанія "Газпромнєфть" заробила десь 1 мільярд доларів чистими, то ці кошти виплачуватимуть відповідно до розміру частки акцій, які належать аукціонерам.

Відтак якщо серед аукціонерів є "Газпром" з часткою умовно 51%, то компанія отримує певний прибуток від 1 мільярда доларів чистого прибутку "Газпромнєфті".

Як "Газпромнєфть" став одним із чинників збитків "Газпрому"?

Цікаво, що попри це значна частина збитків "Газпрому" згенерована саме збитками дочірньої компанії "Газпромнєфть", пояснює Юрій Щедрін.

Це трапилося через те, що ціни на нафту, що є основою виробництва для компанії, обвалилися. Зараз російська нафта торгується за набагато нижчою ціною аніж ціна на нафту марки Brent, яка торгується в діапазоні 60 доларів за барель,

– зауважує аналітик.

Яка зараз вартість нафти марки Urals та Brent, за даними Trading Economics:

Станом на 24 листопада, ціна на нафту Urals зросла до 53,35 долара за барель,

Водночас ціна на сиру нафту марки Brent, станом на 25 листопада, впала до 63 доларів за барель.

Вартість сирої нафти WTI також впала – до 58,5 доларів за барель.

Щедрін зауважує, що ціна російської нафти впала зокрема через великий дисконт. Якщо раніше дисконт був на рівні 5 – 7 доларів, то зараз – близько 20 доларів, що є рекордним показником.

Якщо дисконт триматиметься надалі на такій позначці, то російський бюджет це відчує,

– каже аналітик Щедрін.

Зауважте! Акції компанії "Газпромнєфть" на фоні запровадження санкцій також суттєво впали, що стало додатковим тригером до збитків для "Газпрому" як материнської компанії.

Санкції, збитки та борги "Газпромнєфть" та "Газпром"

Як повідомляє російське видання finmarket, за 9 місяців 2025 року "Газпромнєфть" показала зниження прибутку щодо російських стандартів бухгалтерського обліку (РСБУ) на 45%.

А в Службі зовнішньої розвідки України повідомляється, що чистий прибуток "Газпромнєфті" з січня по вересень 2025 року впав. Він становив лише 230 мільярдів рублів. Це на 45% менше за аналогічний період минулого року.

Крім того, виторг знизився за дев'ять місяців на 11% рік до року. А прибуток від продажу впав удвічі.

Крім того, чистий борг "Газпромнєфть" за I квартал 2025 року (з урахуванням оренди) зріс до 985,6 мільярда рублів. Водночас загальний борг за цей час зменшився на 4,8%, але готівкові кошти впали на 39%, пишуть в російському Т-Банк.

Натомість загальні доходи материнської компанії "Газпром" за перше півріччя 2025 року за МСФО склав 983,1 мільярда рублів. А чистий збиток за останні 9 місяців цього року становить 170,3 мільярда рублів.

Натомість за 2023 рік компанія отримала чистий збиток у 629 мільярда рублів (майже 6,7 мільярда доларів), писало The Guardian.

Натомість чистий прибуток у 2022 році був у 1,226 трильйона рублів (близько 13 мільярдів доларів), передавала Економічна правда.

Також проти "Газпрому" була введена низка санкцій, зокрема Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти "Газпромнєфть", що є дочірньою компанією "Газпрому".

Крім того, відомо, що ЄС ввели санкції проти керівництва "Газпрому" та газових дочірніх компаній, писав "Інтерфакс-Україна".

Чому збитки великих компаній не означають кінець Росії?

Гетман пояснює, що якби ситуація негативно складалася лише з прибутками від "Газпрому", то для Росії це б не складало суттєвих проблем.

Річ у тім, що ця ситуація з прибутками від газу почала накладатися на ситуацію, коли розрив між світовою маркою нафти Brent та російською маркою нафти Urals почав стрімко зростати. Наслідки від цього зараз мають серйозний вплив на російський бюджет,

– зауважив пан Олег.

Насправді для російського бюджету вбивчою історією, наголошу Гетман, є те, коли ціна російської нафти коливається між 35 доларами та 40 доларами за барель.

Якщо ситуація з вартістю буде погіршуватися, то на цьому фоні до середини наступного року можна очікувати вкрай негативних наслідків для російської економіки,

– прогнозує Олег Гетман.

Натомість Юрій Щедрін каже, що на газовидобувну галузь Росії, попри втрату основного ринку збуту, впливає й те, що податки на видобуток газу в Росії збільшуються. Тепер компанії повинні сплачувати податки авансом.

Але ключовою роллю для російського бюджету все ж є нафтові надходження.

Саме через зниження цін на нафту в листопаді десь 30% – 35% від доходу росіяни недоотримують до бюджету. Це суттєві цифри, але не критичні,

– зауважив пан Юрій.

Річ у тім, що російський бюджет, попри все, не складається лише з нафтогазових доходів. Крім того, якщо "Газпромнєфть" вдасться диверсифікувати постачання нафти, а ціни на нафту почнуть рости, то ситуація може змінитися.

Водночас попри зусилля Росії з балансуванням бюджету, дефіцит продовжує рости, що свідчить про обмежені можливості:

За даними Служби зовнішньої розвідки, у період з січня по липень цього року дефіцит федерального бюджету Росії зріс до 61 мільярда доларів (2,2 % ВВП) проти запланованих 14,66 мільярда доларів.

Натомість за офіційними даними російського Мінфіну, за підсумками першого півріччя 2025 року дефіцит федерального бюджету становить 3,69 трильйона рублів (десь 46,9 мільярда доларів), передавало російське пропагандистське видання TACC.

А за даними BOFIT, відповідно до останнього трирічного бюджетного плану Росії, витрати федерального бюджету зростатимуть на 4% на рік у 2026 та 2027 роках, а потім зростуть до 7% у 2028 році.

Очікується, що дефіцит у 2026 році становитиме близько 3,5 трильйона рублів (1,6% ВВП).

Як російська економіка продовжує занепадати?