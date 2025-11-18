Що відбувається з "Газпромом"?

Це сталося після втрати європейського ринку, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Тільки за минулий рік компанія отримала понад 1 трильйон рублів (це 12 мільярдів доларів) чистого збитку. За дев’ять місяців цього року компанія втратила ще понад 170 млрд рублів (1,8 мільярда доларів).

Такі рішення демонструють, що російська газова галузь переживає системні труднощі через розв’язану Кремлем війну:

скорочення експорту; падіння доходів; зростання витрат в умовах санкційного тиску та втрати ринків.

Державі фактично доводиться субсидіювати збитки "Газпрому",

– пояснили у дописі.

Важливо! Економічні наслідки війни та санкцій дедалі глибше вражають ключові галузі країни.

Нагадаємо, що чистий прибуток "Газпром нафти" за період з січня по вересень 2025 року становив 230 мільярдів рублів. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

І це на 45 % менше за аналогічний період минулого року,

– розповіли в українській у розвідці.

Ба більше, виторг знизився за дев'ять місяців на 11 % рік до року.

Зверніть увагу! Водночас прибуток від продажу впав удвічі.

Що ще відомо про ситуацію з "Газпромом"?