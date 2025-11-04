Що відомо про експорт газу Росії?

За підсумками року цей обсяг навряд чи перевищить 16 мільярдів кубів – граничну потужність європейської гілки "Турецького потоку", пише 24 Канал з посиланням на DW.

Порівняно з тим самим періодом минулого року (йдеться про 26,6 мільярда кубометрів), ринок збуту обвалився ще на 45% через припинення контракту на транзит через Україну. Завдяки ньому за перші 10 місяців 2024 року країни Європи отримали 12,9 мільярда кубів російського газу.

Водночас постачання "Газпрому" до Європи через "Турецький потік" у жовтні зросло, про що свідчать відкриті дані, які опубліковані 1 листопада на сайті Європейської мережі операторів газотранспортних систем (ENTSOG). У жовтні цього року пройшло на 8,7% газу більше, ніж у вересні, і на 13% більше, ніж у жовтні 2024 року.

Загалом від початку року через цей маршрут поставлено до Європи на 7,5% більше, ніж за той самий період минулого року,

Важливо! Таких малих обсягів експорту газу до Європи Росія не фіксувала з початку 1970-х років, коли генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв домовився про перший контракт на постачання газу до Австрії.

Нагадаємо, що Євросоюз все ще залишається найбільшим покупцем російського СПГ. Загалом Європейський Союз експортував газу на 42 мільярди євро. Про це пише The Guardian.

Найбільшими імпортерами газу стали Угорщина та Словаччина. Вони витратили 393 мільйонів євро та 207 мільйонів євро відповідно.

Зверніть увагу! Також у список увійшли Франція, Бельгія та Нідерланди.

Що ще відбувається з російським експортом?