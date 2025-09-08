Що заважає "Газпрому" продати свої акції?

За даними російських ЗМІ, компанія Gazprom International Limited, що входить до російської провідної енергетичної компанії "Газпром", знайшла потенційного покупця частки у 50% у нідерландській газовидобувній компанії Wintershall Noordzee, передає 24 Канал.

Як відомо, придбати цю частку має намір нідерландська фірма Mazarine Energy. Але перешкоджає цьому арешт акцій.

Арешт за позовом компанії ДТЕК є тимчасовим заходом через судовий спір щодо націоналізації компанії "Крименерго" Росією.

Ще до російської анексії Криму у 2014 році, ДТЕК володіла 57,49% акцій енергокомпанії, яка забезпечувала півострів електроенергією.

Як справи в однієї із найбільших російських енергетичних компаній?