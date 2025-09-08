Що заважає "Газпрому" продати свої акції?
За даними російських ЗМІ, компанія Gazprom International Limited, що входить до російської провідної енергетичної компанії "Газпром", знайшла потенційного покупця частки у 50% у нідерландській газовидобувній компанії Wintershall Noordzee, передає 24 Канал.
Читайте також Японія розглядає участь у масштабному СПГ-проєкті Трампа на Алясці, – Reuters
Як відомо, придбати цю частку має намір нідерландська фірма Mazarine Energy. Але перешкоджає цьому арешт акцій.
- Арешт за позовом компанії ДТЕК є тимчасовим заходом через судовий спір щодо націоналізації компанії "Крименерго" Росією.
- Ще до російської анексії Криму у 2014 році, ДТЕК володіла 57,49% акцій енергокомпанії, яка забезпечувала півострів електроенергією.
Як справи в однієї із найбільших російських енергетичних компаній?
На початку серпня Національне агентство з регулювання енергетики Молдови (ANRE) анулювало ліцензію на постачання газу компанії Moldovagaz, яка є дочірньою російського "Газпрому". Замість неї постачати газ буде державна компанія Energocom.
Водночас сербська компанія NIS (Naftne Industrije Srbije), яка є теж дочірньою компанією "Газпрому" згортає 2 бізнеси в Румунії та Болгарії через фінансові труднощі, які пов'язані із санкціями США.