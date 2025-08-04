Чому анулювали ліцензію Moldovagaz?

Відкликати ліцензію державний регулятор Молдови вирішив у понеділок, 4 серпня, повідомляє 24 Канал з посилання на сайт ANRE.

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Агентство зазначає, що "Молдовагаз" не може надалі постачати газ споживачам.

Причина у тому, що компанія не відповідає вимогам Третього енергетичного пакета Євросоюзу про поділ бізнесу.

Відповідно до цього законодавства, одна компанія не може і постачати газ, і володіти газотранспортною інфраструктурою.

Важливо! Таким чином, "Газпром" втрачає доходи знову, адже він володіє контрольним пакетом акцій компанії Moldovagaz.

Хто замінить Moldovagaz?

Регулятор вирішив, що замість Moldovagaz постачати газ споживачам буде державна компанія Energocom. Це відбудеться вже з 1 вересня.

ANRE дало час до кінця місяця компаніям Moldovagaz та Energocom, щоб вони забезпечили зміну постачальника.

Вони мають забезпечити безперервність постачання газу для 800 000 споживачів.

Окрім того, до 1 вересня ANRE має визначити подальшого постачальника природного газу до Придністров'я.

Варто знати! Сьогодні газ у Придністров'я постачає Moldovagaz. За словами голови правління компанії Вадима Чебана, цю функцію планують і надалі залишити за компанією.