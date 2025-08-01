Які проблеми у "дочки" "Газпром нєфті"?

Про фінансові проблеми NIS стало відомо зі звіту компанії за перше півріччя 2025 року, повідомляє 24 Канал.

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У ньому зазначається, що причина труднощів криється у значних проблемах, які виникли у сфері видобутку та збуту нафтопродуктів на території Румунії та Болгарії.

У перші 6 місяців 2025 року NIS скоротила видобуток вуглеводнів на 3%;

Водночас переробка нафтопродуктів зросла на 20%;

Однак обсяг випуску нафтопродуктів упав на 8%.

Це впливає на загальні результати компанії та ставить під сумнів подальші перспективи на ринках двох країн.

Важливо! Через труднощі керівництво NIS планує конвертацію усіх боргів NIS Petrol Bulgaria, які до цього часу були непогашені, в акціонерний капітал. Після цього підприємство підготують до продажу, з дотриманням низки умов.

Як санкції вплинули на становище компанії?

Разом з тим у сербській дочірній компанії "Газпро нєфті" визнали, що фінансові та операційні труднощі пов'язані й з санкціями США.

Компанія проводить розвідку та видобуток вуглеводнів.

Також NIS володіє великим нафтопереробним заводом у місті Панчево, потужність якого досягає 4,8 мільйона тонн нафти у рік.

Цей НПЗ забезпечує більшість нафти для Балкан, тоді як американські санкції можуть перекрити поставки.

Варто знати! Компанія NIS була включена до санкційного списку США як дочірня компанія "Газпром нєфті". Однак наприкінці липня 2025 року вона отримала відтермінуваня санкцій до 27 серпня.