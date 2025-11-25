Чому зупиняється завод?

Про зупинку заводу повідомив президент Александер Вучич у вівторок, 25 листопада попередивши про ризики для країни напередодні зими, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

За словами президента, наразі Сербія має достатньо резервів пального. Однак зупинка єдиного НПЗ в країні паралізує виробництво бензину, дизелю та авіапального, що може серйозно вдарити по економіці.

При цьому Вучіч поставив жорстку вимогу російським власникам заводу NIS – "Газпром" та "Газпром нефть".

Вони мають 50 днів, щоб продати свою частку в компанії.

Якщо росіяни цього не зроблять Белград візьме операції під державний контроль і запропонує викупити їхні акції.

Сербія стикається з серйозними проблемами,

– наголосив Вучич.

Він додав, що санкції проти Росії б'ють по Сербії і впливають не лише на нафтопереробку, а й на виробництво електроенергії та логістику.

Зауважимо! Сербія майже повністю залежить від імпорту російського газу через газопровід "Турецький потік".

Що відомо про зупинку заводу?

Нафтопереробний завод NIS вже готується до зупинки.

У компанії повідомили, що НПЗ переведуть у режим "гарячого резерву".

Такий режим дасть підприємству можливість швидко відновити роботу, коли з’являться нові постачання нафти.

Наразі ж постачання пального на внутрішній ринок Сербії, за даними компанії, здійснюється без перерв завдяки раніше сформованим запасам. Зокрема, NIS має 55 тисяч тонн дизелю та 50 тисяч тонн бензину, чого вистачить до кінця грудня.

Варто додати! Раніше сербський уряд заявив, що має достатньо запасів пального, пише Reuters. Держава накопичила ще 184 тисячі тонн дизелю та 19 тисяч тонн бензину, а в грудні – січні очікує імпорт додаткових 20 тисяч тонн дизелю та 35 тисяч тонн бензину. Тому дефіцит пального, ймовірно, Сербії не загрожує.

Які санкції проти NIS запровадили США?

Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США ще у січні запровадив санкції проти російського нафтового сектору, включно з NIS. Проте до жовтня компанії вдавалося відтермінувати санкції завдяки тимчасовим дозволам.

Після завершення дозволів банки припинили обробляти платежі, а хорватський трубопровідний оператор Janaf зупинив постачання нафти.

Центробанк Сербії також попередив, що припинить усі платіжні операції для NIS, якщо компанія не отримає продовження ліцензії.

Важливо! США наполягають на повному виході Росії з капіталу NIS. 15 листопада США дали власникам до 13 лютого знайти покупця на російські частки.

Що відомо про продаж часток компанії?