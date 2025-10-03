Як сербська NIS може обійти санкції США?

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що НПЗ може уникнути санкцій США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Для цього російські власники NIS, головної нафтової компанії та єдиного НПЗ країни, готові продати частку акцій компанії.

Вучич підтвердив, що російський "Газпром" може продати 11,3% акцій NIS та дозволити йому розпочати імпорт сирої нафти американського виробництва. Ці пропозиції спрямовані на вирішення занепокоєнь, висловлених Управлінням з контролю за іноземними активами США.

"Газпром" та його нафтовий підрозділ разом володіють близько 56% компанії. Політик додав, що хоча Росія може шукати компромісу, позиція США, ймовірно, відображає ширші політичні міркування.

НПЗ NIS у Панчево, що на схід від столиці Сербії Белграда, наразі імпортує сиру нафту трубопроводом Janaf через сусідню Хорватію, яка є членом ЄС, на відміну від Сербії, і побоюється неминучого припинення поставок.

Сербія запропонувала викупити у росіян частку NIS, яку вона продала "Газпрому" у 2008 році, але хоче уникнути примусового поглинання. Компанія життєво важлива для паливного ринку балканської країни та залишається одним з головних джерел доходу.

Що відомо про запровадження санкцій проти НПЗ в Сербії?

США внесли найбільшу нафтову компанію Сербії Gazprom Neft до списку санкцій 10 січня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Це зробили через так званий "вторинний ризик" внаслідок переважної російської власності в цій компанії у світлі російського вторгнення в Україну. При цьому компанії Gazprom Neft надали 45 днів на вихід із власності NIS, проте влада США постійно відкладала запровадження обмежень.

Заходи не набули чинності через шість відкладень за часів адміністрації Дональда Трампа. 1 жовтня вони мали бути введені, проте вкотре були перенесені ще на тиждень.

Що відомо про санкції проти Росії?