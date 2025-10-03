Про це пише 24 Канал із посиланням на Exilenova+.

Куди влучили дрони в Оренбурзькій області?

У місті Орськ близько 11:25 3 жовтня почалася атака дронами. Щонайменше два БпЛА влетіли в НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", який активно перероблює російську нафту.

Жителі публікували відео, як невідомі безпілотники рухаються до заводу та влучають у будівлю. Після цього над НПЗ підіймається дим. Ймовірно, дрони змогли спричинити пожежу. На заводі розпочали евакуацію.

Після прильоту по НПЗ там сталася пожежа: відео

Директор українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко коротко підтвердив ураження цілі на території Росії.

НПЗ в російському Орську під атакою,

– написав він.

Дрони атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез": дивіться відео

Очільник Орська після прильоті попередив громадян про подальшу небезпеку застосування дронів і закликав "не піддаватися паніці й дотримуватися порядку дій під час атаки безпілотників".

Відомо, що НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" розташований за 1 400 кілометрів від кордону з Україною, якщо рахувати по прямій.

"Орскнефтеоргсинтез" випускає близько 6,6 мільйона тонн бензинів, дизельного палива, авіаційного керосину, мазуту, бітуму та мастил на рік. На заводі в останні роки пройшла масштабна модернізація, а у 2018 році там запустили комплекс гідрокрекінгу для підвищення глибини переробки та якості палива. Загалом модернізація підприємства коштує понад 70 мільярдів рублів – це близько 840 мільйонів доларів.

Як удари по НПЗ впливають на здатність Росії вести війну?

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в ефірі 24 Каналу зазначив, що Росія втратить можливість вести війну, якщо близько 38% її нафтопереробки зупиниться та буде вимушений експорт нафти з дисконтом. Усе через те, що такі умови суттєво скорочують доходи бюджету. Він підкреслив, що Росія не отримуватиме підтримку своїх партнерів задарма.

