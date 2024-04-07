Природна стихія допомагає ГУР та СБУ боротися із нафтовою галуззю у Росії. У зв'язку із аномальним паводком роботу призупинив Орський НПЗ. Як виявилося, цей нафтопереробний завод служив для забезпечення ворожого війська.

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Постачав "їжу" для літаків

Так, внаслідок прориву дамби на річці Урал під водою опинився російський Орськ. Внаслідок чого припинив працювати НПЗ "Орскнєфтєоргсинтез".

Зазначимо, що він вважається одним із основних нафтоперобних заводів країни – агресорки. Так, його потужність становить 6,6 мільйонів тонн на рік. Зокрема, відомо, що "Орскнєфтєоргсинтез" виготовляв авіагас для реактивних літаків. Лише за 2023 рік завод виробив 0,178 мільйонів тонн цього палива.

Сьогодні зранку представництво компанії заявило, що НПЗ не працюватиме тимчасово задля того, аби уникнути екологічних ризиків і дотриматися правил безпеки.

За останніми даними, в Орську постраждала майже сотня людей. Також повідомляють про 4 загиблих. Водночас місцева влада заперечує, що їхня смерть пов'язана із паводком. Кажуть, що, мовляв, двоє осіб померли від серцевого нападу, ще один вкоротив собі віку, а інший помер через природні причини.

Крім того, як зазначають російські джерела, в Оренбурзькій області затоплено 10 168 житлових будинків, 18 471 присадибних ділянок.

У Росії великі "проблеми" з НПЗ

На території країни – агресорки останнім часом нафтопереробні заводи влаштували справжній "бойкот" і відмовляються працювати: або зовсім, або на повну силу. Певна річ, цей протест отримує значну підтримку з боку українських дронів.

Нагадаємо, що понад 10 НПЗ зазнали атаки безпілотників. Одна з найяскравіших сталася тиждень тому. Тоді 2 квітня дрони долетіли аж до Татарстана і "приземлилися" прямо на тамтешній нафтопереробний завод "ТАНЕКО". Український дрон влучив в установку первинного перероблення нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 мільйонів тонн нафти, а це – 2,6% від загальної річного перероблювання Росії на рік.