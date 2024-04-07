Після прориву дамби в Орську місцевий НПЗ призупиняє свою роботу. Офіційно про це стало відомо в неділю, 7 квітня.
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Що сказали в компанії
Пресслужба компанії "Орскнєфтєоргсінтез" заявила, що роботу НПЗ призупинили через паводок. Однак представники фірми запевнили, що це нібито тимчасово.
У зв'язку з аномальним паводком, щоб уникнути екологічних ризиків і з метою дотримання техніки безпеки, пов'язаної насамперед з безпекою праці на виробництві, роботу Орського нафтопереробного заводу тимчасово призупинено,
– мовиться в повідомленні.
Відомо, що в Орську затопило залізничні шляхи, що унеможливило роботу цього підприємства. За попередньою інформацією з соцмереж, після прориву дамби вода вже з'явилася за кілька кілометрів до території Орського НПЗ.
Такий вигляд зараз має Орськ після прориву дамби / Фото з соцмереж
Інші новини з Орська
- Нагадаємо, що мер Орська Васілій Козупіца за кілька днів до прориву дамби відвідував цю споруду. Він запевняв місцевих жителів, що все гаразд, а також заперечував можливість затоплення їхніх будинків.
- Нещодавно стало відомо, що в Орську постраждали щонайменше 66 людей, зокрема 17 дітей. Однак пресслужба губернатора Оренбурзької області Дениса Паслера це заперечила та заявила, що нібито є лише 18 постраждалих людей, які вжили воду з централізованого джерела водопостачання та заразилися норовірусом.
- Також повідомлялося про 4 загиблих в Орську. Представник мера заявив, що ці люди померли нібито не через паводок. За його словами, одна людина буцімто наклала на себе руки, інша пішла з життя через певні "природні причини", а ще двоє померли через серцеві напади.
- З Орська евакуювали понад 4000 осіб, зокрема 885 дітей. Однак жителі повідомляють про повільні темпи евакуації та просять місцеву владу прискоритися.
- Протягом минулої доби рівень води в Орську піднявся на 28 сантиметрів. У місті підтопило щонайменше 6 лікарень.