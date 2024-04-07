После прорыва дамбы в Орске местный НПЗ приостанавливает свою работу. Официально об этом стало известно в воскресенье, 7 апреля.
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Что сказали в компании
Пресс-служба компании "Орскнефтеоргсинтез" заявила, что работу НПЗ приостановили из-за паводка. Однако представители фирмы заверили, что это якобы временно.
В связи с аномальным паводком, во избежании экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной, в первую очередь, с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена,
– говорится в сообщении.
Известно, что в Орске затопило железнодорожные пути, что сделало невозможным работу этого предприятия. По предварительной информации из соцсетей, после прорыва дамбы вода уже появилась за несколько километров до территории Орского НПЗ.
Так сейчас выглядит Орск после прорыва дамбы / Фото из соцсетей
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- Напомним, что мэр Орска Василий Козупица за несколько дней до прорыва дамбы посещал это сооружение. Он уверял местных жителей, что все в порядке, а также отрицал возможность затопления их домов.
- Недавно стало известно, что в Орске пострадали по меньшей мере 66 человек, в том числе 17 детей. Однако пресс-служба губернатора Оренбургской области Дениса Паслера это опровергла и заявила, что будто бы есть только 18 пострадавших людей, которые употребили воду из централизованного источника водоснабжения и заразились норовирусом.
- Также сообщалось о 4 погибших в Орске. Представитель мэра заявил, что эти люди умерли якобы не из-за паводка. По его словам, один человек будто бы покончил с собой, другой ушел из жизни по определенным "естественным причинам", а еще двое умерли из-за сердечных приступов.
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