12:18, 6 апреля

По сообщениям российских СМИ, мэр Орска Василий Козупица несколько дней назад лично посещал городскую дамбу и уверял граждан, что "все в порядке" и "дома не затопит".

Тем временем река Урал в Орске уже поднялась до высоты 960 сантиметров. Отметку "опасно" уровень превысил уже на 30 сантиметров. Такие паводки в регионе прогнозируют раз в 100 лет. Городская дамба при этом рассчитана лишь на 550 сантиметров воды.

Кроме того, следственный комитет России уже возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы в Оренбургской области.