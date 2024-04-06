В местной власти также сообщили, что "большая вода" не отступит от города в ближайшие дни, поэтому там объявили эвакуацию. Что известно о ситуации в Орске после прорыва дамбы и затопления – читайте в материале 24 Канала.
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Орск затопило после прорыва дамбы
За несколько дней до инцидента мэр Орска уверял, что "прорыва дамбы не будет"
По сообщениям российских СМИ, мэр Орска Василий Козупица несколько дней назад лично посещал городскую дамбу и уверял граждан, что "все в порядке" и "дома не затопит".
Тем временем река Урал в Орске уже поднялась до высоты 960 сантиметров. Отметку "опасно" уровень превысил уже на 30 сантиметров. Такие паводки в регионе прогнозируют раз в 100 лет. Городская дамба при этом рассчитана лишь на 550 сантиметров воды.
Кроме того, следственный комитет России уже возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы в Оренбургской области.
Прорыв дамбы в Орске произошел в связи с несвоевременно принятыми мерами по поддержанию ее технического состояния, сообщили в российской прокуратуре.
В российском Орске из-за прорыва дамбы подтоплено уже около 600 домов. Вода продолжает прибывать, сообщает МЧС России.
Местных жителей эвакуируют на лодках. Российское информационное агентство ТАСС сообщает, что в зоне затопления нашли трех погибших. Сейчас в Оренбургской области эвакуировали более 4 тысяч жителей.
По словам мэра Орска Василия Козупицы, есть риск изоляции затопленного микрорайона, вода будет стоять в нем неделями. Всего в Оренбургской области подтоплено более 2,5 тысяч домов
В Орске также объявлен набор добровольцев для ликвидации последствий затопления и эвакуации населения, сообщили росСМИ.
Российские СМИ сообщили, что по меньшей мере четыре человека погибли после прорыва дамбы в Орске. Так, один из них лез на крышу и упал.
Еще одно тело погибшего было обнаружено во дворе одного из домов на улице Орджоникидзе. Также спасатели проверяют информацию о третьем погибшем. Где обнаружили тело четвертого человека россияне пока не сообщали.
Российские СМИ и информационные агентства писали, что дамба в Орске вследствие подрыва якобы была разрушена. Однако областные власти заявили РИА Новости, что сообщения о полном разрушении дамбы в Орске не соответствуют действительности.
Дамба в Орске разрушена лишь в том месте, где она испытывает наибольшую нагрузку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.
Кадры из затопленного в результате прорыва дамбы Орска
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По предварительной информации, в подтопленном Орске эвакуировали 711 человек, в том числе 210 детей. В пунктах временного размещения 257 человек, люди туда все еще прибывают.
Сейчас известно о подтоплении более 2 400 жилых домов и 3 065 придомовых территорий. Власти Орска призвали срочно эвакуироваться в ПВР жителей поселков Лесоторговое, Никель, Строителей.
Уровень воды в реке Урал в Орске по состоянию на утро стал критическим и составляет 9,27 метра, сообщил мэр города. По прогнозам специалистов, вода из подтопленного города уйдет из города не ранее чем через 1,5 – 2 недели.
Городской голова Орска также отметил, что подтоплена половина территории Старого города и есть риск изоляции микрорайона. В то же время он отметил, что на плотине в Орске есть два повреждения, на одном удалось приостановить течение воды.
Также, по данным местных властей, что в Оренбургской области подтоплено 2 556 жилых домов, эвакуированы 4 208 человек. А в 31 районе российской области из-за затопления перекрыто 47 мостов и 106 участков автомобильных дорог.
Около 600 домов на девяти улицах подтоплены в Орске после прорыва дамбы, сообщает МЧС России.
Кроме того, число жителей Орска, находящихся в пунктах временного размещения из-за прорыва дамбы, возросло до 235, среди них 73 ребенка.
Насыпная дамба, защищающая микрорайон Старый город в Орске от разлива реки, не выдерживает потока, вода подтапливает район, не заходя в другие, сообщили местные власти.
Что известно на данный момент о затоплении в Орске:
- Спасатели продолжают эвакуацию в зоне затопления, восстанавливают дамбу, по данным властей, все ресурсы для ее восстановления в кратчайшие сроки есть;
- В Орске подготовлены пункты временного размещения на 6,5 тысячи мест, в них находятся 147 человек, в том числе 52 ребенка;
- Подтопленные электросетевые объекты в Орске отключены, остановлено электроснабжение ряда районов;
- Энергетики просят при угрозе затопления выключить электроприборы и обесточить жилье, не приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам;
- Жители сохраняют спокойствие, не поддаются панике, отмечают власти;
- На месте работает 531 человек, в том числе 216 спасателей МЧС России, 125 единиц техники и 75 плавсредств.
В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города Орска, жителям нужно срочно эвакуироваться, сообщила городская администрация.
Подтопленные электросетевые объекты в Орске отключены, остановлено электроснабжение ряда районов.
По данным российских СМИ, в пунктах временного размещения находятся 135 человек, включая 55 детей.
Пострадавших в оренбургском Орске, где прорвало дамбу и затопило дома, нет, сообщили российские СМИ.
Российское ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает, что в пункты уже прибыли около 40 человек, в том числе дети.
Между тем мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что подтоплено более 300 домовладений и 750 участков в области.
Глава Орска уточнил, что частичное повреждение основной части плотины произошло в 2 местах, бригады и техника работают над восстановлением объекта. В частности, к месту прорыва плотины в Орске направлено 33 самосвала с "засыпным материалом".
Мэр Оренбурга призвал жителей пригородных поселков срочно эвакуироваться из-за подъема уровня реки Урал. Тем временем в Старом городе Орска началась эвакуация жителей.
В мэрии Орска сообщили, что в зону затопления в Орске после прорыва плотины попадают более 4 тысяч домов и 10 тысяч человек.
Российские СМИ сообщили, что в Орске прорвало дамбу, идет эвакуация жителей из затопленной зоны. В то же время спасатели пытаются укрепить дамбу, чтобы не было прорыва.
В Оренбургской области прорвало дамбу: смотрите видео с росСМИ