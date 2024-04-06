У місцевій владі також повідомили, що "велика вода" не відступить від міста найближчими днями, тому там оголосили евакуацію. Що відомо про ситуацію в Орську після прориву дамби й затоплення – читайте у матеріалі 24 Каналу.
До теми Орськ у Росії й далі затоплює після прориву дамби, рівень води став критичним: нові кадри
Орськ затопило після прориву дамби
За кілька днів до інциденту мер Орська запевняв, що "прориву дамби не буде"
За повідомленнями російських ЗМІ, мер Орська Васілій Козупиця кілька днів тому особисто відвідував міську дамбу і запевняв громадян, що "все гаразд" і "будинки не затопить".
Тим часом річка Урал в Орську вже піднялася до висоти 960 сантиметрів. Позначку "небезпечно" рівень перевищив уже на 30 сантиметрів. Такі паводки в регіоні прогнозують раз на 100 років. Міська дамба при цьому розрахована лише на 550 сантиметрів води.
Крім того, слідчий комітет Росії уже порушив кримінальну справу через прорив дамби в Оренбурзькій області.
Прорив дамби в Орську стався у зв'язку з несвоєчасно вжитими заходами щодо підтримки її технічного стану, повідомили у російській прокуратурі.
У російському Орську через прорив дамби підтоплено вже близько 600 будинків. Вода продовжує прибувати, повідомляє МНС Росії.
Місцевих жителів евакуюють на човнах. Російське інформаційне агентство ТАРС повідомляє, що в зоні затоплення знайшли трьох загиблих. Наразі в Оренбурзькій області евакуювали понад 4 тисячі жителів.
За словами мера Орська Василя Козупиці, є ризик ізоляції затопленого мікрорайону, вода стоятиме в ньому тижнями. Загалом в Оренбурзькій області підтоплено понад 2,5 тисячі будинків
В Орську також оголошено набір добровольців для ліквідації наслідків затоплення та евакуації населення, повідомили росЗМІ.
Російські ЗМІ повідомили, що щонайменше чотири людини загинули після прориву дамби в Орську. Так, один із них ліз на дах і впав.
Ще одне тіло загиблого було виявлено у дворі одного з будинків на вулиці Орджонікідзе. Також рятувальники перевіряють інформацію про третього загиблого. Де виявили тіло четвертої людини росіяни поки не повідомляли.
Російські ЗМІ та інформаційні агентства писали, що дамба в Орську внаслідок підриву нібито була зруйнована. Однак обласна влада заявила РІА Новости, що Повідомлення про повну руйнацію греблі в Орську не відповідають дійсності.
Дамбу в Орську зруйновано лише в тому місці, де вона зазнає найбільшого навантаження, повідомили "Інтерфаксу" у пресслужбі губернатора та уряду Оренбурзької області.
Кадри з затопленого власлідок прориву дамби Орська
Орськ перебуває під водою після прориву дамби: дивіться відео
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У Орську суттєво підтопило будинки: дивіться відео
За попередньою інформацією, у підтопленому Орську евакуювали 711 осіб, зокрема 210 дітей. У пунктах тимчасового розміщення 257 осіб, люди туди все ще прибувають.
Наразі відомо про підтоплення понад 2 400 житлових будинків та 3 065 прибудинкових територій. Влада Орська закликала терміново евакуюватися до ПТР мешканців селищ Лісоторгове, Нікель, Будівельників.
Рівень води в річці Урал в Орську станом на ранок став критичним і становить 9,27 метра, повідомив мер міста. За прогнозами фахівців, вода з підтопленого міста піде з міста не раніше ніж за 1,5 – 2 тижні.
Міський голова Орська також зазначив, що підтоплено половину території Старого міста і є ризик ізоляції мікрорайону. Водночас він зауважив, що на греблі в Орську є два пошкодження, на одному вдалося призупинити течію води.
Також, за даними місцевої влади, що в Оренбурзькій області підтоплено 2 556 житлових будинків, евакуйовано 4 208 осіб. А у 31 районі російської області через затоплення перекрито 47 мостів і 106 ділянок автомобільних доріг.
Близько 600 будинків на дев'яти вулицях підтоплено в Орську після прориву греблі, повідомляє МНС Росії.
Крім того, число жителів Орська, які перебувають у пунктах тимчасового розміщення через прорив дамби, зросло до 235, серед них 73 дитини.
Насипна дамба, що захищає мікрорайон Старе місто в Орську від розливу річки, не витримує потоку, вода підтоплює район, не заходячи в інші, повідомила місцева влада.
Що відомо наразі про затоплення в Орську:
- Рятувальники продовжують евакуацію в зоні затоплення, відновлюють дамбу, за даними влади, всі ресурси для її відновлення в найкоротший термін є;
- В Орську підготовлено пункти тимчасового розміщення на 6,5 тисячі місць, у них перебувають 147 осіб, у тому числі 52 дитини;
- Підтоплені електромережні об'єкти в Орську відключено, зупинено електропостачання низки районів;
- Енергетики просять при загрозі затоплення вимкнути електроприлади та знеструмити житло, не наближатися до підтоплених енергооб'єктів та обірваних дротів;
- Мешканці зберігають спокій, не піддаються паніці, відзначають владу;
- На місці працює 531 особа, у тому числі 216 рятувальників МНС Росії, 125 одиниць техніки та 75 плавзасобів.
Найближчим часом буде підтоплено весь житловий сектор Старого міста Орська, мешканцям потрібно терміново евакуюватись, повідомила міська адміністрація.
Підтоплені електромережні об'єкти в Орську відключено, зупинено електропостачання низки районів.
За даними російських ЗМІ, у пунктах тимчасового розміщення перебувають 135 осіб, включаючи 55 дітей.
Постраждалих в оренбурзькому Орську, де прорвало дамбу та затопило будинки, немає, повідомили російські ЗМІ.
Російське ТАРС з посиланням на пресслужбу МНС Росії повідомляє, що до пунктів вже прибули близько 40 осіб, зокрема діти.
Тим часом мер Оренбурга Сергєй Салмін повідомив, що підтоплено понад 300 домоволодінь та 750 ділянок в області.
Глава Орська уточнив, що часткове пошкодження основної частини греблі відбулося у 2 місцях, бригади та техніка працюють над відновленням об'єкта. Зокрема, до місця прориву греблі в Орську направлено 33 самоскиди з "засипним матеріалом".
Мер Оренбурга закликав мешканців приміських селищ терміново евакуюватися через піднесення рівня річки Урал. Тим часом у Старому місті Орська почалася евакуація жителів.
У мерії Орська повідомили, що у зону затоплення в Орську після прориву греблі потрапляють понад 4 тисячі будинків і 10 тисяч людей.
Російські ЗМІ повідомили, що в Орську прорвало дамбу, йде евакуація мешканців із затопленої зони. Водночас рятувальники намагаються укріпити дамбу, щоб не було прориву.
В Оренбурзькій області прорвало дамбу: дивіться відео з росЗМІ