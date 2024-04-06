12:18, 6 квітня

За повідомленнями російських ЗМІ, мер Орська Васілій Козупиця кілька днів тому особисто відвідував міську дамбу і запевняв громадян, що "все гаразд" і "будинки не затопить".

Тим часом річка Урал в Орську вже піднялася до висоти 960 сантиметрів. Позначку "небезпечно" рівень перевищив уже на 30 сантиметрів. Такі паводки в регіоні прогнозують раз на 100 років. Міська дамба при цьому розрахована лише на 550 сантиметрів води.

Крім того, слідчий комітет Росії уже порушив кримінальну справу через прорив дамби в Оренбурзькій області.