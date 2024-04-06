Про це повідомляють російські ЗМІ. Через затоплення в Орську рятувальники мусили пливти водою, щоб допомогти людям вибратися з підтоплених будинків, передає 24 Канал.

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Орськ продовжує іти під воду

Російські пропагандисти повідомляють, що Орськ продовжує затоплювати після прориву греблі. Зокрема, ширина обвалення гідротехнічної споруди становить 10 метрів, а рівень річки Урал, станом на ранок 6 квітня, – 9,27 метра, що більш ніж на 2 метри вище за небезпечний рівень.

Орськ перебуває під водою після прориву дамби: дивіться відео

Міський голова Орська також зазначив, що підтоплено половину території Старого міста і є ризик ізоляції мікрорайону. Водночас він зауважив, що на греблі в Орську є два пошкодження, на одному вдалося призупинити течію води.

У Орську підтоплено Старе місто: дивіться відео

За останніми даними, у Старому місті вже підтоплено понад 600 будинків на 9 вулицях. У зоні лиха працює понад 500 рятувальників, жителів вивозять у безпечні місця за допомогою 75 плавзасобів.

У Орську намагаються евакуювати людей, які опинилися в пастці через затоплення: дивіться відео

Також, за даними місцевої влади, що в Оренбурзькій області підтоплено 2556 житлових будинків, евакуйовано 4208 осіб. А у 31 районі російської області через затоплення перекрито 47 мостів і 106 ділянок автомобільних доріг.

Біля Орська затоплені дороги, автівки мусять "плисти": дивіться відео

За оцінкою мера Орська, ситуація з підтопленням "стрімко розвивається в найгіршу сторону", а піде вода "не раніше ніж через 1,5 – 2 тижні". Водопостачання Орська знизилося на 30%, частина обладнання підтоплена, запустити його дистанційно складно. Також у Старому місті є проблеми з інтернетом і зв'язком.

В Орську вода може зійти за 2 тижні: дивіться відео

У пунктах тимчасового розміщення вже перебуває 230 осіб, зокрема 73 дитини. Також частина людей евакуюється сама та намагається врятувати своїх тварин.

У Орську суттєво підтопило будинки: дивіться відео

Зверніть увагу! Варто зазначити, що евакуація жителів Орська почалася ще 5 квітня. Тоді російські ЗМІ повідомляли, що надзвичайна подія спричинена різким таненням снігу, підвищенням рівня води в річці Урал та Іриклінському водосховищі. Зрештою там через високий рівень води прорвало греблю, яку намагалися засипати піском, однак нічого з цього не вийшло і вода пішла у місто.