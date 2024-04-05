У п'ятницю ввечері, 5 квітня, про це почали писати російські телеграм-канали. Власне, лиха наробила річка Урал, місто Орськ розташоване в Оренбурзькій області, – інформує 24 Канал.

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Прорив дамби в Орську: що відомо

Як пишуть російські інформаційні ресурси, місцева влада розпочала евакуацію місцевих жителів, оскільки вода почала затоплювати будинки. Загалом може постраждати близько 4 тисяч приватних будинків, де проживає близько 10 тисяч людей.

Приватні будинки Орська затоплює водою: дивіться відео з телеграм-пабліків

Надзвичайна подія викликана різким таненням снігу, підвищенням рівня води в річці Урал та Іриклінському водосховищі, яке скидало майже 2,5 тисячі кубічних метрів рідини на секунду. Також телеграм-канали повідомляли, що в Оренбурзі та Орську 5 квітня запровадили режим надзвичайної ситуації.

В Оренбурзькій області прорвало дамбу: дивіться відео з росЗМІ

Росіяни виїжджають з Орська сім'ями та вивозять речі на автомобілях, евакуаційних автобусах. Хтось перебирається до родичів, хтось – у підготовлені пункти тимчасового розміщення. ЗМІ зазначали, що у відповідному районі розкупили всю питну воду в магазинах.

Евакуація росіян з Орська: дивіться відео з телеграм-каналів

Важливо! Коли дамбу почало проривати, її намагалися засипати. Однак нічого з цього не вийшло. Гребля захищала Старе місто – історичну частину Орська. Власне, населений пункт поділений на два райони: Старе й Нове місто.

У Росії все більше проблем