У п'ятницю ввечері, 5 квітня, про це почали писати російські телеграм-канали. Власне, лиха наробила річка Урал, місто Орськ розташоване в Оренбурзькій області, – інформує 24 Канал.
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Прорив дамби в Орську: що відомо
Як пишуть російські інформаційні ресурси, місцева влада розпочала евакуацію місцевих жителів, оскільки вода почала затоплювати будинки. Загалом може постраждати близько 4 тисяч приватних будинків, де проживає близько 10 тисяч людей.
Приватні будинки Орська затоплює водою: дивіться відео з телеграм-пабліків
Надзвичайна подія викликана різким таненням снігу, підвищенням рівня води в річці Урал та Іриклінському водосховищі, яке скидало майже 2,5 тисячі кубічних метрів рідини на секунду. Також телеграм-канали повідомляли, що в Оренбурзі та Орську 5 квітня запровадили режим надзвичайної ситуації.
В Оренбурзькій області прорвало дамбу: дивіться відео з росЗМІ
Росіяни виїжджають з Орська сім'ями та вивозять речі на автомобілях, евакуаційних автобусах. Хтось перебирається до родичів, хтось – у підготовлені пункти тимчасового розміщення. ЗМІ зазначали, що у відповідному районі розкупили всю питну воду в магазинах.
Евакуація росіян з Орська: дивіться відео з телеграм-каналів
У Росії все більше проблем
- За даними видання The Economist, загалом Москва може витратити 132 мільярди доларів на війну проти України до кінця 2024 року. Це величезна сума, яку можна було б скерувати на потреби звичайних громадян Росії, які страждають через надзвичайні ситуації та відсутність безпеки.
- Той же теракт у "Крокусі" під Москвою, який трапився декілька тижнів тому, був спричинений поганою роботою кремлівських спецслужб, які занадто зосередились на Україні та не помітили, що ісламісти гострять мечі.
- Крім того, упродовж зими 2023 і 2024 років з'являлись численні повідомлення про те, що в різних регіонах Росії люди мають проблема з опаленням, трубами та іншими комунальними благами. Експерти наголошували на дефіциті робочої сили, яку спричинила війна та оголошена Путіним мобілізація.