В пятницу вечером, 5 апреля, об этом начали писать российские телеграм-каналы. Собственно, бедствия наделала река Урал: город Орск расположен в Оренбургской области, – информирует 24 Канал.

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Прорыв дамбы в Орске: что известно

Как пишут российские информационные ресурсы, местные власти начали эвакуацию местных жителей, поскольку вода начала затапливать дома. В общем может пострадать около 4 тысяч частных домов, где проживает около 10 тысяч человек.

Частные дома Орска затапливает водой: смотрите видео из телеграм-пабликов

Чрезвычайная ситуация вызвана резким таянием снега, повышением уровня воды в реке Урал и Ириклинском водохранилище, которое сбрасывало почти 2,5 тысячи кубических метров воды в секунду. Также телеграм-каналы сообщали, что в Оренбурге и Орске 5 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Оренбургской области прорвало дамбу: смотрите видео с росСМИ

Россияне выезжают из Орска семьями и вывозят вещи на автомобилях, эвакуационных автобусах. Кто-то перебирается к родственникам, кто-то – в подготовленные пункты временного размещения. СМИ отмечали, что в соответствующем районе раскупили всю питьевую воду в магазинах.

Эвакуация россиян из Орска: смотрите видео с телеграм-каналов

Важно! Когда дамбу начало прорывать, ее пытались засыпать. Однако ничего из этого не получилось. Плотина защищала старый город – историческую часть Орска. Собственно, населенный пункт поделен на два района: старый и новый город.

В России все больше проблем