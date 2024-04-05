Что именно находилось на этих аэродромах, в ежедневной военной сводке для 24 Канала рассказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

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Подробнее о беспилотной атаке

Минобороны России отчитались, что в ночь на 5 апреля на страну летело 53 беспилотных летательных аппарата с четырех сторон. Атаковали военные аэродромы в Морозовске Ростовской области, Ейске Краснодарского края и Энгельсе Саратовской области.

Это то количество беспилотников, которое нужно, чтобы нивелировать ПВО врага. И на этот раз это удалось достаточно успешно,

– заметил полковник в запасе.

В Энгельсе базируются дальние стратегические бомбардировщики. В Морозовске расположен 559-й полк тактической авиации, обычно там базируются две эскадрильи Ту-34, группа Су-35. В Ейске расположен 959-й пункт тактической авиации, а также Су-24, Су-34, Су-35.

Это основные аэродромы, с которых взлетают самолеты типа Ту и обстреливают Украину ракетами Х-101, Х-555 или сбрасывают УАБы на Восток и Юг Украины.

Свитан заметил интересный механизм работы этих дронов. Сначала они атакуют подстанции, которые питают ПВО. А потом бьют по военным целям.

Удары продолжатся

Высокопоставленные чиновники США неоднократно подчеркивали, что не поощряют удары Украины по российским НПЗ. На днях в Пентагоне также заявили, что не будут обеспечивать Украину для ударов вне своей территории.

В то же время представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что радиус атак на российскую военную инфраструктуру будет увеличиваться.

Свитан объяснил: США понимают, что средств поражения, производящихся в Украине, становится все больше, следовательно, это вызовет значительное беспокойство в Москве, которое может экстраполироваться впоследствии и на Соединенные Штаты Америки.

Поэтому они поставили такой барьер: это не мы, это Украина. В принципе, всегда так и должно быть: работаем мы – наши войска, наше производство и наши беспилотники выполняют боевые задачи,

– подчеркнул военный аналитик.

Он убежден, что подобная риторика не повлияет на планы украинских спецслужб, пока она является только риторикой, а не конкретными действиями.

Последствия ударов по аэродромам: подробнее