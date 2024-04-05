Во всех этих российских городах расположены военные аэродромы россиян. Несмотря на это, пропагандисты в очередной раз заверили, что якобы пострадавших нет, как и молчат о вероятных повреждениях аэродромов. Кадры взрывной ночи в российских городах собрал 24 Канал.

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Что происходило в Морозовске

В российском городе Морозовск в ночь на 5 апреля прогремело более 60 взрывов.

Губернатор Ростовской области писал, что в Морозовском районе якобы ПВО уничтожила более 40 целей.

Взрывы в районе Морозовска: смотрите видео

В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения,

– заявил Василий Голубев.

По его словам, власть работает, чтобы восстановить электроснабжение. И о вероятных прилетах по аэродрому молчит, хоть в телеграмм-каналах написали, что беспилотники ударили по аэродрому с тактической авиацией.

Именно на военном аэродроме в Морозовске оккупанты держат Су-24, Су-24М, Су-34. Там базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии военно-воздушных сил России воинской части 75392 министерства обороны России.

Как громко было в Ростовской области России: смотрите видео

Тревожная ночь у россиян: смотрите видео

Взрывы в Морозовске сильно напугали россиян: смотрите видео

Как летело по Морозовску: смотрите видео

Какой была ночь в Ейске

В Ейске взрывы начали раздаваться ориентировочно в 3:00 5 апреля. Их насчитали ориентировочно 10. Местные власти сообщили только об "отраженной" атаке и "отсутствии" разрушений.

Однако в телеграмм-каналах местные жители писали о том, что есть прилеты. Ведь беспилотники летели очень низко и их не фиксировали радары.

Как россиянам было громко: смотрите видео

Кстати, на аэродроме в Ейске россияне держат СУ-25 и СУ-30СМ.

Что происходило в Энгельсе

В Энгельсе взрывы прогремели на рассвете 5 апреля. Там расположен аэродром, с которого Россия поднимает стратегическую авиацию, чтобы атаковать Украину. В частности, там Кремль держит Ту-95МС и Ту-160.

Шумная ночь в Энгельсе: смотрите видео

Обратите внимание! Российское минобороны о последствиях прилетов не писало, только сообщило о якобы сбитии 53 дронов. Мол, 44 сбили над Ростовской областью, один – над Саратовской, еще по одному – над Курской, Белгородской и 6 – над Краснодарским краем.