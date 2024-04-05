У всіх цих російських містах розташовані військові аеродроми росіян. Попри це, пропагандисти вкотре запевнили, що нібито постраждалих немає, як і мовчать про ймовірні пошкодження аеродромів. Кадри вибухової ночі у російських містах зібрав 24 Канал.

Дивіться також Де розташований російський аеродром "Енгельс", де сьогодні лунали вибухи: показуємо на карті

Що відбувалось в Морозовську

У російському місті Морозовськ у ніч проти 5 квітня пролунало понад 60 вибухів.

Губернатор Ростовської області писав, що в Морозівському районі нібито ППО знищила понад 40 цілей.

Вибухи у районі Морозовська: дивіться відео

Внаслідок атаки пошкоджено електропідстанцію. Ведуться роботи з відновлення енергопостачання,

– заявив Васілій Голубєв.

За його словами, влада працює, щоб відновити електропостачання. Та про ймовірні прильоти по аеродрому мовчить, хоч в телеграм-каналах написали, що безпілотники вдарили по аеродрому з тактичною авіацією.

Саме на військовому аеродромі в Морозовську окупанти тримають Су-24, Су-24М, Су-34. Там базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії військово-повітряних сил Росії військової частини 75392 міністерства оборони Росії.

Як гучно було в Ростовській області Росії: дивіться відео

Тривожна ніч у росіян: дивіться відео

Вибухи у Морозовську добряче налякали росіян: дивіться відео

Як летіло по Морозовську: дивіться відео

Якою була ніч у Єйську

У Єйську вибухи почали лунали орієнтовно о 3:00 проти 5 квітня. Їх нарахували орієнтовно 10. Місцева влада сповістила тільки про "відбиту" атаку та "відсутність" руйнувань.

Проте у телеграм-каналах місцеві мешканці писали про те, що є прильоти. Адже безпілотники летіли дуже низько і їх не фіксували радари.

Як росіянам було гучно: дивіться відео

До речі, на аеродромі у Єйську росіяни тримають СУ-25 та СУ-30СМ.

Що відбувалось в Енгельсі

В Енгельсі вибухи пролунали вдосвіта 5 квітня. Там розташований аеродром, з якого Росія підіймає стратегічну авіацію, щоб атакувати Україну. Зокрема, там Кремль тримає Ту-95МС та Ту-160.

Гучна ніч в Енгельсі: дивіться відео

Зверніть увагу! Російське міноборони про наслідки прильотів не писало, тільки повідомило про нібито збиття 53 дронів. Мовляв, 44 збили над Ростовською областю, один – над Саратовською, ще по одному – над Курською, Бєлгородською та 6 – над Краснодарським краєм.