Аэродром "Морозовск" является местом базирования 559-й бомбардировочного авиационного полка России. Оттуда Кремль атакует Восток Украины управляемыми авиационными бомбами.
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Где расположен аэродром "Морозовск"
Ростовская область России граничит с Украиной. Граница между врагами и нашим государством проходит по Луганской и Донецкой областях.
Российский город Морозовск расположен ориентировочно в 265 километрах от Ростова-на-Дону и ориентировочно в более чем 300 километрах от нынешней линии фронта по прямой.
Аэродром "Морозовск" расположен в 3 километрах к юго-западу от города Морозовск.
Где расположен Морозовск, который атаковали россияне: смотрите видео
OSINT-аналитик MT Anderson 4 апреля 2024 года обнародовал спутниковые кадры, на которых видно, что на аэродроме находилось 29 боевых самолетов:
- 6 бомбардировщиков Су-34,
- 3 истребителя Су-30/35.
Как выглядел аэропорт "Морозовск" до атаки дронов
Что известно о взрывах в Морозовске
- Взрывы в Морозовске Ростовской области начали раздаваться ориентировочно в начале первого часа ночи 5 апреля 2024 года. Россияне написали в телеграм-каналах, что неизвестные дроны попытались атаковать местный аэродром.
- Жители заявили, что у них прозвучало более 60 взрывов. В городе пропал свет.
- Впоследствии губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что якобы ночью они "отражали" массированную атаку беспилотников. За менее чем час уже написал о том, что якобы их ПВО уничтожила более 40 целей врага. В результате атаки повреждена электроподстанция, россиянам восстанавливают свет.
- Утром приспешник Путина уточнил, что якобы граждане России не пострадали, только без света оставались ориентировочно 600 человек. Кроме того, в 16-квартирном доме выбиты стекла в нескольких квартирах, на частном подворье повредило забор и хозяйственные постройки. Однако об аэродроме чиновник и слова не сказал.