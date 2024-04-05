Жители Ейска сообщили, что ориентировочно в 3 часа ночи 5 апреля услышали взрывы. Кроме того, они зафиксировали звук автоматных выстрелов в районе местного аэродрома и военного городка.

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Где расположен Ейск

В российском Ейске Краснодарского края ночью раздавалась серия взрывов. Громко было в районе местного аэродрома. Местные жители сообщили, что услышали более десяти взрывов, которые произошли примерно в три часа ночи. Кроме того, они также услышали выстрелы в районе аэродрома.

Обратите внимание! В городе Ейск находится аэродром совместного базирования, где функционирует 570-й авиаремонтный завод Министерства обороны России. Указано, что этот аэродром является стратегически важным объектом, который используется российскими войсками для осуществления атак на территории Украины. Там могли базироваться несколько бортов Су-25 и Су-30СМ.

Место расположения Ейска: смотрите на карте

Расстояние от Запорожья до Ейска составляет ориентировочно 260 – 270 километров.

Что известно о ночной атаке по территории России