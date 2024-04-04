Об этом сообщают российские СМИ. По данным оккупантов, в регионах “работала” российская противовоздушная оборона, передает 24 Канал.

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В Курске работала ПВО, а в Воронеже "угроза" БПЛА

Российские пропагандисты около 21:14 сообщили, что в Курской области угроза атаки беспилотниками. В некоторых населенных пунктах даже звучала сирена, в частности, в Железногорске.

В Курской области звучали сирены: смотрите видео

Впоследствии губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе якобы работает ПВО по неизвестным объектам в небе. В конце концов, по данным губернатора, "после сбивания беспилотника" произошли взрыв и возгорание в районе Центрального рынка. Россиянин отметил, что на места уже якобы выехали экстренные службы.

В Курске прогремел мощный взрыв: смотрите видео

Старовойт также отметил, что "есть попадание после атаки БпЛА в жилой дом в одном из поселков". Также якобы есть возгорание в двух частных домах в Курске. По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

Жители Курска слышали громкие звуки: смотрите видео

Между тем губернатор Воронежской области Александр Гусев также отметил, что в регионе объявили опасность атаки БПЛА. Эта область является соседней с Курской.

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