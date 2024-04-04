Про це повідомляють російські ЗМІ. За даними окупантів, у регіонах "працювала" російська протиповітряна оборона, передає 24 Канал.

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У Курську працювала ППО, а у Воронежі "загроза" БпЛА

Російські пропагандисти близько 21:14 повідомили, що у Курській області загроза атаки безпілотниками. У деяких населених пунктах навіть лунала сирена, зокрема, у Желєзногорську.

У Курській області лунали сирени: дивіться відео

Згодом губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що в регіоні нібито працює ППО по невідомих об'єктах у небі. Зрештою, за даними губернатора, "після збиття безпілотника" сталися вибух і займання у районі Центрального ринку. Росіянин зазначив, що на місця вже нібито виїхали екстрені служби.

У Курську пролунав потужний вибух: дивіться відео

Старовойт також зазначив, що "є попадання після атаки БпЛА до житлового будинку в одному із селищ". Також нібито є займання у двох приватних будинках у Курську. За попередніми даними, загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Жителі Курську чули гучні звуки: дивіться відео

Тим часом губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв також зазначив, що у регіоні оголосили небезпеку атаки БпЛА. Ця область є сусідньою із Курською.

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