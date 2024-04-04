В ночь на 3 апреля на электроподстанции в Санкт-Петербурге произошел сильный взрыв. Об этом сообщают российские издания.

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Подробности происшествия

По данным одного из российских телеграмм-каналов, в ночь на 3 апреля Красногвардейский район Петербурга обесточило. В то же время в экстренные службы позвонила женщина, которая сообщила, что перед отключением электричества слышала звуки, похожие на два сильных взрыва.

Когда полицейские и сотрудники спецслужб выехали на место происшествия, они обнаружили два поврежденных трансформатора с рваными отверстиями диаметром 10 и 20 сантиметров. На месте также работали саперы и сотрудники ФСБ.

Последствия диверсии на подстанции в Санкт-Петербурге

Предварительно, один из трансформаторов восстановлению не подлежит. Из-за происшествия в самом городе, а также в некоторых населенных пунктах Ленинградской области без электричества осталось 12 тысяч человек.

Тем временем российские следователи возбудили уголовное дело по статье "диверсия".

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