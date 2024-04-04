Премьер-министр Независимого Татарстана Рафис Кашапов рассказал 24 Каналу, что некоторые татары обрадовались, что эта атака состоялась. Ведь, по словам Кашапова, чем ближе победа Украины, тем ближе освобождение Татарстана от российской оккупации.

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Ожидаемый удар Украины

Украинские дроны атаковали военный объект в Татарстане. Завод, где производили "Шахеды" расположен в 1200 километрах от Украины. Однако дроны четко попали в цель даже на таком расстоянии.

Для кого-то в Татарстане это был шок, а для кого-то – словно праздник, просто публично праздновать не могут. Потому что они видят, что истребляют жителей Татарстана, миллиарды долларов идут на войну, а наши заводы и фабрики работают на амбиции кремлевских паханов. После начала войны наши патриоты, не только татары, даже сами россияне, ждали удара от Украины,

– отметил Рафис Кашапов.

Премьер-министр Независимого Татарстана рассказал, что у него даже спрашивают, почему Украина не бьет по пороховому заводу в Казани. В общем еще ряд татарстанских заводов работает на войну. В том числе и завод "КАМАЗ", на котором производят бронетехнику, бронежилеты и тому подобное. Работа на нем безостановочная.

"ВСУ очень успешно поражают противовоздушные системы России. Они могут защищать только Петербург и Москву. Для регионов – таких возможностей нет. Да и вообще для них Урал, Сибирь, Кавказ – это колониальные территории, для них это второсортные регионы. Им безразлично на людей, для них это расходный материал", – объяснил Кашапов.

Действительно, не новостью является то, что Кремль больше всего средств ПВО разместил именно в Москве и Санкт-Петербурге. Хотя и это иногда не спасает российские военные объекты от ударов.

Россияне боятся восстаний

Несмотря на то, что татары хотят освободиться от ига российской оккупации, о восстании сейчас сложно говорить. Притеснения нацменьшинств в России всегда были сильными. А после теракта в "Крокус Сити Холле" россияне усилили их еще больше.

Хотя татары вообще не причастны к этим терактам, но все равно общественно-политических лидеров-мусульман начали преследовать. ФСБшники начали врываться в их дома. Видимо, проводят шокотерапию, чтобы татары не смогли восстать,

– рассказал Кашапов.

К слову, интересно отметить, что по данным татарских активистов, в районе завода "КАМАЗ" не работает GPS-сигнал. Вероятно, российская разведка начала волноваться, чтобы и этот объект не стал целью дронов. Завод расположен в городе Набережные Челны, население которого составляет полмиллиона. Если этот завод остановит работу, десятки тысяч людей могут остаться без работы, что усилит социальное давление. Кремль, очевидно, боится и этого.

"Украинцы молодцы, я благодарен вам. Украинские военные должны уничтожать военную инфраструктуру – это законные цели. Мы – татары – с 1552 года находимся под оккупацией. Все эти объекты: заводы, фабрики, НПЗ работают на оккупантов. Чем быстрее будет победа Украины, тем быстрее и мы станем свободными. Поэтому мы должны помочь украинцам в этом, – подчеркнул Кашапов.

Удар по заводу в Татарстане: что известно