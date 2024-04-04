Украина могла оснастить такие самолеты дистанционным управлением, после чего они пролетели расстояние в более 960 километров и ударили по заводу “Шахедов”. Подобные систематические удары могут привести к сокращению производства российских дронов и дать Украине критическое преимущество.

Читайте также Агенты с украинскими корнями: в ГУР сказали, кто в России помогал с атаками на предприятия

Взрыв большой силы

По данным издания, сила взрыва может свидетельствовать и о размере взрывного груза самодельного беспилотника. Классическая модель самолета Cessna 172 может лететь на расстояние около 1000 км и нести груз весом 500 кг. Разрушения, которые распространились на промышленный комплекс и соседнее общежитие для работников в Татарстане, свидетельствуют о больших размерах взрывной нагрузки летательного аппарата.

Cessna 172 - американский легкий самолет, который стал самым массовым в истории авиации. Максимальная скорость Cessna составляет около 300 км/час.

Кроме дешевизны, простоты и надежности, беспилотник на базе легкого самолета также имеет преимущество незаметности. Но не из-за высокотехнологичных форм и покрытия, а из-за безвредности,

– считают аналитики.

По мнению экспертов, этот удар должен был напугать российское командование. Все из-за того, что россияне не имеют достаточно средств ПВО как для защиты фронтовых войск, так и для защиты российских городов и заводов.

Атака дронов на Татарстан: что известно