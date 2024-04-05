Российские телеграмм-каналы написали, что над Ейском в Краснодарском крае прозвучало более 10 взрывов.

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Что происходило в Ейске

Местные жители рассказывали, что взрывы в Ейске начали раздаваться ориентировочно в 3 ночи на 5 апреля. Кроме "хлопков" местные слышали также звук автоматных очередей в районе местного аэродрома и военного городка.

Впоследствии глава района Роман Бублик заявил, что якобы российские военные атаку отбили. У россиян, по его словам, как всегда – нет никаких разрушений. Однако местные жители в телеграмм-каналах написали, что:

беспилотники летели очень низко и их не фиксировали на радарах;

и их не фиксировали на радарах; были прилеты и паника.

В известном украинском телеграм-канале "Николаевский Ванек" написали, что второй военный аэродром в Ейске был под атакой дронов. Там сосредоточено несколько бортов СУ-25 и СУ-30СМ.

Кстати, расстояние от Харькова до Ейска составляет ориентировочно 700 – 800 километров.

Где расположен русский Ейск: смотрите на карте

Что происходило в Энгельсе

Уже под утро в телеграм-каналах Энгельса Саратовской области написали, что там "чьот бомбануло", а что "сильно трясонуло" и "сирена завыла". Взрывы там прогремели ориентировочно в 5:19 5 апреля. Именно на авиабазе возле города россияне держат свою стратегическую авиацию. В частности, говорится о стратегическом бомбардировщике Ту-95МС и Ту-160.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин информацию о взрывах прокомментировал. Он отметил, что в Энгельсе утром якобы ликвидировали беспилотники. Традиционно у россиян пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет.

Кстати, Энгельс расположен ориентировочно в 880 километрах от украинского Харькова.

Где расположен Энгельс: смотрите на карте

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