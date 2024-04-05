Жителі Єйська повідомили, що орієнтовно о 3 годині ночі 5 квітня почули вибухи. Крім того, вони зафіксували звук автоматних пострілів у районі місцевого аеродрому та військового містечка.

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Де розташований Єйськ

У російському Єйську Краснодарського краю вночі лунала серія вибухів. Гучно було в районі місцевого аеродрому. Місцеві жителі повідомили, що почули понад десять вибухів, які відбулися приблизно о третій годині ночі. Крім того, вони також почули постріли у районі аеродрому.

Зверніть увагу! У місті Єйськ знаходиться аеродром спільного базування, де функціонує 570-й авіаремонтний завод Міністерства оборони Росії. Зазначено, що цей аеродром є стратегічно важливим об'єктом, який використовується російськими військами для здійснення атак на території України. Там могли базуватися кілька бортів Су-25 та Су-30СМ.

Місце розташування Єйську: дивіться на карті

Відстань від Запоріжжя до Єйська становить орієнтовно 260 – 270 кілометрів.

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