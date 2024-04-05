Источники 24 Канала подтвердили, что атаку на Морозовск 5 апреля провела Служба безопасности Украины и силы обороны. Россияне понесли потери в авиации.

Смотрите также Переезд из Хабаровска в Крым, контракт и скорая смерть: новая история с телефона оккупанта

По меньшей мере 6 самолетов уничтожено

На аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34. Именно такие самолеты Россия использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовым украинским городам.

В результате операции уничтожено не менее 6 военных самолетов России, а еще 8 получили существенные повреждения. Кроме техники, около 20 военных рашистов стали "двухсотыми" или "трехсотыми".

Это важная спецоперация, которая значительно сократит боевой потенциал рашистов,

– отмечают источники.

Российские аэродромы под ударом