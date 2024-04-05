Источники 24 Канала подтвердили, что атаку на Морозовск 5 апреля провела Служба безопасности Украины и силы обороны. Россияне понесли потери в авиации.
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По меньшей мере 6 самолетов уничтожено
На аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34. Именно такие самолеты Россия использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовым украинским городам.
В результате операции уничтожено не менее 6 военных самолетов России, а еще 8 получили существенные повреждения. Кроме техники, около 20 военных рашистов стали "двухсотыми" или "трехсотыми".
Это важная спецоперация, которая значительно сократит боевой потенциал рашистов,
– отмечают источники.
Российские аэродромы под ударом
- Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 5 апреля якобы было сбито около 53 дронов. В частности, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе якобы работает ПВО по неизвестным объектам в небе. По его словам, после сбития беспилотника в районе Центрального рынка произошел взрыв и пожар.
- Следующими под удар попали российские Ейск и Энгельс. Ночью в городе Ейске послышались взрывы, которые раздавались ориентировочно в 3 часа ночи. Местные жители, кроме "хлопков", также слышали звуки автоматных очередей в районе местного аэродрома и военного городка. Известно, что в Ейске находится аэродром совместного базирования, где функционирует 570-й авиаремонтный завод Министерства обороны России.
- Взрывы прогремели также на авиабазе возле Энгельса, где россияне держат свою стратегическую авиацию, в частности, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которыми наносят массированные ракетные удары по территории Украины.