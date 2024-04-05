Джерела 24 Каналу підтвердили, що атаку на Морозовськ 5 квітня провела Служба безпеки України ат сили оборони. Росіяни зазнали втрат у авіації.
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Щонайменше 6 літаків знищено
На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34. Саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.
У результаті операції знищено щонайменше 6 військових літаків Росії, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень. Окрім техніки, близько 20 військових рашистів стали "двохсотими" чи "трьохсотими".
Це важлива спецоперація, яка значно скоротить бойовий потенціал рашистів,
– зазначають джерела.
Російські аеродроми під ударом
- Міністерство оборони Росії повідомило, що у ніч на 5 квітня буцімто було збито близько 53 дронів. Зокрема, губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що в регіоні нібито працює ППО по невідомих об'єктах у небі. За його словами, після збиття безпілотника у районі Центрального ринку стався вибух та пожежа.
- Наступними під удар потрапили російські Єйськ та Енгельс. Уночі у місті Єйську почулися вибухи, які лунали орієнтовно о 3 годині ночі. Місцеві мешканці, крім "хлопків", також чули звуки автоматних черг у районі місцевого аеродрому та військового містечка. Відомо, що у Єйську знаходиться аеродром спільного базування, де функціонує 570-й авіаремонтний завод Міністерства оборони Росії.
- Вибухи пролунали також на авіабазі біля Енгельса, де росіяни тримають свою стратегічну авіацію, зокрема, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, якими завдають масованих ракетних ударів по території України.